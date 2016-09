Après la fête du Travail, les élèves francophones du sud-ouest de l’Ontario ont repris le chemin de l’école pour une nouvelle année scolaire. Les vacances font maintenant place à la routine, exception faite pour les plus jeunes qui, avec la rentrée, entreprennent une nouvelle étape dans leur vie en découvrant le quotidien scolaire pour la première fois.

C’est devenu, au fil des ans, un classique : les conseils scolaires de langue française profitent de l’attention médiatique qui leur est accordée au début du mois de septembre pour mettre de l’avant la popularité de leurs écoles et la croissance enregistrée par celles-ci en termes d’achalandage.

Le Conseil scolaire catholique Providence, dont le territoire s’étend de Windsor à Owen Sound, se félicite ainsi d’accueillir cette année 9900 élèves, dont certains bénéficieront d’infrastructures rénovées.

De son côté, le Conseil scolaire Viamonde, qui, de Windsor à Oshawa, compte dans ses rangs 11 350 élèves, était fier de procéder à l’ouverture de l’école élémentaire La Pommeraie à London. Les jeunes qui étudieront dans cet établissement récemment construit y ont été accueillis, le 6 septembre, par Martin Bertrand, directeur de l’éducation et secrétaire du conseil Viamonde. Il s’agissait de la première rentrée de M. Bertrand à ce titre, ayant accédé à ces fonctions en février dernier.

Pour la ministre de l’Éducation aussi, ce retour en classe des élèves constituait une première expérience. Mitzie Hunter a succédé à Liz Sandals le 13 juin dernier, héritant d’un ministère ayant récemment investi 360 millions $ en infrastructure. Pour l’année scolaire 2016-2017, 29 nouvelles écoles ouvriront en Ontario. Les conseils scolaires ont également complété, au cours des derniers mois, des travaux d’agrandissement ou de rénovation majeure dans 16 établissements. À peine nommée à son poste, une des premières annonces de Mme Hunter fut d’ailleurs de promettre 1,1 milliard $ de plus pour financer la rénovation des écoles de la province.

Inévitablement, la rentrée scolaire s’accompagne aussi d’un éventail de conseils prodigués aux parents par les divers médias et organismes. Comment économiser sur l’achat de fourniture, l’art de préparer des lunchs nutritifs, comment aider les enfants à faire leurs devoirs, etc. : autant de sujets qui, année après année, reviennent sur le tapis. Ce n’est donc pas l’information qui manque pour accompagner les élèves dans leur cheminement scolaire et leur assurer un avenir prometteur.

Philippe Thivierge