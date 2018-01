Cette semaine, L’Action vous convie à vous remémorer ce que fut l’année 2017 pour la communauté francophone et pour la région en général. Aujourd’hui, les mois d’avril, mai et juin…

AVRIL

*L’ancien travailleur en établissement dans les écoles (TÉÉ) Alain Kazadi rejoint le CCRL en tant que gestionnaire des services aux immigrants, responsable des travailleurs en établissement dans les écoles.

*La compétition Épelle-moi Canada remporte un vif succès à London, au gymnase de l’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère, avec le soutien des Dames catholiques francophones.

*La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) annonce officiellement que Woodstock est la ville hôte des 24es Jeux franco-ontariens.

*Le CCRL obtient une subvention de 246 900 $ de la Fondation Trillium pour créer un carrefour francophone multiculturel visant à renouer avec les différentes communautés de langue française, disséminées après la disparition du Regroupement multiculturel francophone de London.

*Le RLISS du Sud-Ouest, l’Entité 1 et le Carrefour des femmes collaborent dans un projet de capsules vidéo de sensibilisation pour mieux faire connaître les services en santé mentale pour les francophones.

*Le Carrefour des femmes et la police de London resserrent leur collaboration pour venir en aide aux victimes de la prostitution et agir de concert contre le trafic humain.

*Le CCRL et le Cercle des copains célèbrent leur fusion lors d’un souper et dressent les perspectives prometteuses du rapprochement des aînés avec les retraités.

*L’Alliance congolaise de London organise son premier rassemblement autour d’un repas typique et veut aider les nouveaux arrivants de la communauté à vivre intensément leurs racines par le biais d’activités diverses.

*Les Chevaliers de Colomb préparent un repas pour les résidents du Manoir Ronald McDonald de London accompagnant leur enfant sous traitement médical.

*L’Association burundaise de London (ABL) organise une soirée au CCRL pour faire connaître sa communauté et favoriser son intégration.

*Le bazar annuel du Club La Gaieté de Sarnia attire toujours autant les paroissiens et les curieux en quête d’aubaines et d’un souper convivial dans la salle paroissiale de l’église Saint-Thomas-d’Aquin.

MAI

*Claudette Léger et la chorale South Huron Community donnent un concert bilingue de chants traditionnels à l’église Trivitt Memorial Anglican.

*Les francophones de Sarnia célèbrent, à l’église Saint-Thomas-d’Aquin, les funérailles de Nesly Dorismond. Gravement atteint au cœur et aux reins, cet Haïtien a ému toute la communauté.

*Le Sunfest dévoile à London sa 23e programmation artistique mondiale qui comprend un groupe de jazz québécois : Christine Tassan et les Imposteures.

*La Pommeraie, école élémentaire francophone de London, est officiellement inaugurée. Elle accueille 227 enfants de la maternelle à la 6e année.

*Le Collège Boréal procède à une cérémonie de remise de diplômes au Citi Plaza de London, en présence de Daniel Giroux qui effectue sa première tournée dans la région à titre de président.

*La Table franco-Info évoque la situation de l’ACFO London-Sarnia, de la future université francophone de l’Ontario et accueille un nouveau membre : Mélody Pilon, agente de liaison culturelle au CCRL.

*La Biblio-Franco de London dévoile ses nouveaux livres et DVD lors du club de lecture du Cercle des copains. Les 250 acquisitions viennent étoffer une riche collection francophone.

*Pendant quatre jours, Woodstock et sa région vibrent au rythme des 24es Jeux Franco-ontariens, une succession d’épreuves dans les arts et les sports, réunissant 600 élèves de la province, à l’appel de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne.

*La communauté djiboutienne francophone, qui compte quelque 150 membres à London, célèbre la fête des Mères lors d’une soirée conviviale au local de la communauté soudanaise de London.

*Le président sortant Patrice Dufour et Paul Bourgeois deviennent coprésidents du Club Jolliet à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’organisme communautaire.

*Le Carrefour des femmes sensibilise aux diverses formes de violence conjugale et sexuelle, en invitant le public décorer des chandails de messages et de dessins exprimant leur vécu ou leur solidarité, dans le parc Victoria de London.

*Le club de l’âge d’or La Gaieté célèbre simultanément la fête des Mères et la fête des Pères lors d’un souper-partage familial et annonce être l’hôte de la Foire régionale sur les services en français destinés aux personnes du troisième âge.

JUIN

*Les aînés s’expriment sur leur place dans la société lors d’une journée de réflexion, au Centre Desloges, à London. Isolement, faible accès à des spécialistes bilingues en santé et rareté des activités culturelles sont les principales inquiétudes.

*Les Chevaliers de Colomb recueillent des dons au Fleetwood Country Cruize-In, une exposition de voitures de collection, en faveur des enfants défavorisés des écoles de langue française de London.

*Un souper-bénéfice réunit 80 convives à London, à l’initiative d’un couple de Burundais, dans le but de venir en aide aux jeunes de leur pays d’origine réfugiés au Rwanda.

*L’artiste de l’Outaouais, originaire d’Ottawa, Paula Murray expose ses sculptures en céramique à la galerie Jonathon, à London.

*Le souper annuel de steak et de homards du Centre communautaire de Sarnia-Lambton régale 65 convives, avant une soirée en musique.

*Une délégation du Sud-Ouest participe au Sommet national des aînés à Ottawa. Par le biais du théâtre, de la musique et de l’humour, les participants ont illustré les réalités locales et les activités et réalisations de leurs clubs.

*Le directeur général de l’Assemblée de la francophonie ontarienne (AFO), Peter Hominuk, annonce la fermeture de l’ACFO London-Sarnia, trop endettée pour envisager un redressement, lors d’une réunion téléphonique spéciale de la table Fanco-Info.

*La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) Régionale élit Julie Chalykoff à sa tête lors son assemblée générale annuelle à London.

*Près de 140 personnes participent à la fête de la Saint-Jean-Baptiste célébrée à la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin.

*La Franco-Fête attire les visiteurs à London, malgré la pluie, en proposant une nouveauté : une exposition d’objets culturels autochtones présentés par Daniel Pelletier.

*Gaston Mongrain, un des pionniers de la communauté de langue française de London, décède à l’âge de 75 ans. Violette Poirier-Beckoff et Julie Chalykoff lui rendent hommage à ce bénévole très engagé et l’héritage qu’il laisse à ses compatriotes.

*Une vingtaine de francophones de London apprennent la communication interculturelle et les étapes d’une intégration réussie lors d’une formation en compétences culturelles offerte par la Passerelle-IDÉ au CCRL.

*Les femmes francophones de Sarnia et London partagent leurs expériences sur la condition féminine, l’isolement et l’estime de soi, lors de la rencontre mensuelle Les Entre Nous, organisée par le Réseau-Femmes.

Compilations des données : Christiane Beaupré et Rudy Chabannes