Cette semaine, L’Action vous convie à vous remémorer ce que fut l’année 2017 pour la communauté francophone et pour la région en général. Aujourd’hui, les mois d’octobre, novembre et décembre…

OCTOBRE

*Le Centre de santé intercommunautaire de London organise un atelier sur la nutrition pour les francophones du troisième âge.

*La foire d’information des aînés fait la lumière sur la santé, les services en français, la nutrition et une multitude des sujets intéressant les aînés au Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton.

*Le commissaire aux services en français de l’Ontario, François Boileau, débat de la nécessité de moderniser la loi, au cours de l’assemblée générale annuelle du Réseau-femmes.

*Le souper annuel de la paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville, concocté par les Dames catholiques francophones de London, réunit plus de 80 convives au CCRL.

*Lors de son assemblée générale annuelle, le CCRL évoque le financement du futur centre communautaire et les perspectives que vont permettre l’intégration du Cercle des copains en termes d’offre d’activités.

*Monique Castonguay, directrice de projets spéciaux et référence en matière d’éducation autochtone au Csc Providence, sensibilise à l’histoire des Premières Nations au Carrefour des aînés.

*Le Réseau-femmes organise à London un « Entre nous », rencontre d’information et de discussion, portant sur le cancer du sein et sur l’importance du dépistage.

*London célèbre la Semaine nationale de l’immigration francophone en organisant une foire d’information sur les services en français pour les nouveaux arrivants et une exposition au Citi Plaza.

*L’Université Western décerne un doctorat honorifique à l’ingénieur franco-ontarien Gilles Patry, qui a passé une bonne partie de sa carrière comme professeur à l’Université d’Ottawa dont il fut recteur et vice-chancelier.

NOVEMBRE

*En tournée en Ontario, les comédiens Roy et Gilles Denis font halte au CCRL de London, offrant deux spectacles pour les aînés : La Sainte-Flanelle et Prends mes yeux tu vas voir, qui ont réveillé la nostalgie du club des Canadiens de Montréal et tourné en dérision les aléas de la vieillesse.

*Les services à l’enfance Vanier coordonnent une journée de développement et de sensibilisation à l’insécurité linguistique et à l’offre active de services en français.

* La Table Franco-Info fait le tour des dossiers francophones de la région et accueille l’agent de liaison communautaire Daniel-Pierre Bourdeau pour une présentation de l’organisme Élargir l’espace francophone.

*Les droits dans le couple, la thématique de l’« Entre nous » mensuel du Réseau-femmes, donne naissance à des échanges intéressants entre les participantes.

*Le Café-causette du Carrefour des femmes rappelle les luttes du passé en évoquant le souvenir d’Elizabeth Cady Stanton, grande figure de la lutte pour l’avancement des femmes.

DÉCEMBRE

*Quelque 130 personnes participent au souper-partage qui a lieu au Centre communautaire francophone de Sarnia. Au programme : plats du temps des Fêtes, visite du père Noël et concert de musique folklorique.

*Les conseils scolaires francophones de la région optent pour la continuité. Le Csc Providence a reporté respectivement Jacques Kenny et Doris Sauvé à sa présidence et sa vice-présidence. Du côté de Viamonde, Jean François L’Heureux a été reporté à la présidence et Denis Trudel a été élu à la vice-présidence.

*Le partenariat entre le CCRL et La Ribambelle, la fête de Noël familiale fait scintiller les yeux d’une trentaine d’enfants et réchauffe le cœur des plus grands.

*Le CCRL organise un souper du temps des Fêtes qui rassemble 300 personnes à l’hôtel DoubleTree by Hilton.

*Le CCRL organise une fête pour les nouveaux arrivants.

*Les Chevaliers de Colomb de London et Sarnia tiennent un déjeuner-bénéfice dans leurs communautés respectives.

Compilations des données : Christiane Beaupré et Rudy Chabannes