L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE), un organisme indépendant qui conçoit et fait passer des tests pour évaluer le rendement des élèves de l’Ontario en écriture, lecture et mathématiques, a récemment rendu hommage à l’École élémentaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf. En remettant à cette école de London le prix de la Reconnaissance du rendement scolaire Dre-Bette-M.-Stephenson, l’OQRE a mis en lumière les efforts de son personnel pour améliorer la qualité de l’enseignement des mathématiques prodigué aux élèves.

Le prix de la Reconnaissance du rendement scolaire Dre-Bette-M.-Stephenson a été créé en 2009 dans le but de souligner le mérite des écoles dans l’utilisation des données de l’OQRE pour soutenir les progrès de leurs élèves. Mme Stephenson a été ministre de l’Éducation et ministre des Collèges et Universités en plus d’être ministre du Travail dans le gouvernement de Bill Davis. Elle est présentement, à 92 ans, directrice émérite au conseil d’administration de l’OQRE.



À Saint-Jean-de-Brébeuf, une proportion significative d’élèves de 3e année obtenaient des notes qui laissaient à désirer en mathématiques. En se basant sur l’analyse des données des tests provinciaux, du Csc Providence et des classes concernées, le personnel a pu cerner les domaines nécessitant plus d’attention. Des stratégies gagnantes et adaptées au contexte de l’école ont ensuite été mises en place pour aider ces élèves à atteindre la norme provinciale en mathématiques.

Ces démarches ont été couronnées de succès après trois ans d’effort. En effet, alors qu’ils étaient en 6e année, ces mêmes élèves parvenaient cette fois à se hisser au niveau de la norme provinciale. De manière générale, c’est toute l’école qui a aussi amélioré ses performances dans cette matière.

Quelques statistiques le démontrent. Ainsi, de leur passage de la 3e à la 6e année, 31 % des élèves ont amélioré leurs résultats et ont atteint la norme provinciale alors que 69 % s’y sont maintenus. Pas un seul n’a vu son classement rétrogradé. À l’échelle provincial, cependant, seuls 11 % des élèves se sont améliorés pour atteindre la norme, 74 % s’y sont maintenus, 4 % y étaient mais n’ont pas réussi à s’y maintenir et 10 % ne l’ont jamais atteinte.

C’est notamment en acquérant une meilleure connaissance du profil individuel de chaque élève que ces résultats ont pu être atteints. Pour féliciter l’école de cette approche, le prix de la Reconnaissance du rendement scolaire Dre-Bette-M.-Stephenson lui a été remis le 5 mai dernier lors d’un forum de l’OQRE tenu à Markham, au nord de Toronto. Luc Chartrand, directeur de Saint-Jean-de-Brébeuf, Patrick Morin, enseignant de 6e année, et Christine Breetzke, accompagnatrice à l’école, étaient présents pour recevoir la plaque et témoigner de leur expérience.

Photos : Richard Jones, directeur général par intérim de l’OQRE, remet la plaque honorifique

à Luc Chartrand, directeur de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf.

Patrick Morin, Luc Chartrand et Christine Breetzke.