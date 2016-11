À Sarnia, l’école élémentaire Saint-Thomas-d’Aquin n’a pas manqué de rendre hommage aux soldats canadiens qui se sont illustrés dans les conflits armés depuis la Première Guerre mondiale. Le jour du Souvenir y a été souligné avec une participation des scouts et des guides qui ont fait une garde d’honneur pour accueillir les classes lorsqu’elles se sont rendues au gymnase. La cérémonie qui y a eu lieu avait été préparée par les classes de MM. Patrice Dufour (4e année) et Alain Brosseau (4e-5e année). Les élèves ont également animé la célébration faite de lectures, de prières, de musique et d’une minute de silence.