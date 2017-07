Après la Saint-Jean-Baptiste, la communauté francophone de Sarnia s’est aussi donnée à fond pour la fête du Canada. Le 1er juillet, le défilé a compté dans ses rangs un groupe de fiers Franco-Ontariens qui tenaient à manifester leur attachement au pays et à illustrer toutes les facettes de leur vie sociale. Marchant à la suite d’un camion arborant l’unifolié et le drapeau vert et blanc des Franco-Ontariens, des gens de tous âges représentaient la francophonie locale dans toute la diversité de ses organismes : Réseau-femmes, Centre Jolliet, Dames de Sainte-Anne, l’âge d’or La Gaieté, le Collège Boréal, le Centre communautaire francophone et les conseils scolaires Viamonde et Providence. Ce n’était pas la première fois que des participants de langue française se groupaient ainsi pour donner de la visibilité à leur culture à l’occasion de ce défilé annuel, mais, en cette année du 150e anniversaire de la Confédération, la délégation était plus imposante et plus représentative de la communauté.

EN PHOTO: Les participants francophones au défilé.