Le Centre Jolliet de Sarnia ajoutait une nouvelle activité hebdomadaire à son calendrier le jeudi 19 janvier. Bien qu’il s’agisse officiellement d’ateliers à caractère artistique, quiconque y a déjà assisté peut se rendre compte que la motivation principale des participants est de socialiser entre amis et en français.

Mais de quelle activité artistique s’agit-il? Eh bien, de coloriage! Cela en surprendra certains, mais le coloriage pour adultes est un passe-temps qui a récemment gagné en popularité. Des cahiers conçus à cette fin se retrouvent sur les étalages d’un nombre croissant de magasins. Les dessins soumis aux acheteurs n’y ont cependant rien à voir avec la simplicité et la naïveté de ce qui fait la joie des enfants. Ces dessins, qu’ils soient abstraits ou représentant des paysages, des animaux ou autres, se distinguent par leur grande complexité. Y ajouter de la couleur exige patience et minutie. En cela, le coloriage pour adulte s’apparente à d’autres loisirs populaires tels que les casse-têtes, les mots-croisés, la peinture, etc.

Ces rencontres organisées par le Centre Jolliet permettent aux participants de se détendre et de s’amuser et, au fond, chacun y est libre de faire ce qu’il veut. Ainsi, certains s’adonnent au scrabble, d’autres font un casse-tête tandis que quelques-uns sont tentés de jeter un coup d’œil aux livres et magazines, cette activité ayant lieu dans la bibliothèque de l’organisme.

Les aînés constituaient, à l’origine, le public cible de cette initiative, mais tous sont les bienvenus. Le Réseau-femmes s’est aussi mis de la partie en invitant sa clientèle à nouer des liens avec la communauté par le biais de ces rencontres. Biscuits et café sont servis aux participants pendant ces ateliers de deux heures.

Les cahiers de coloriage pour adultes contiennent souvent des dessins abstraits, dont les motifs quasi psychédéliques captivent l’imagination et l’attention de celui qui s’applique à y ajouter de la couleur. En cela, ce loisir constitue une excellente façon de « décrocher », de mettre ses soucis de côté pendant une heure ou deux et de se laisser absorber par la beauté et l’étrangeté de son dessin.