À London comme ailleurs, le français s’affiche dans les circonstances les plus diverses. À la fin de l’année, quoi de plus naturel que ce soit sur le thème de Noël que la langue française se fasse entendre? Ainsi, lors du défilé du père Noël sur la rue Dundas, le 18 novembre dernier, une cinquantaine d’élèves membres de l’Académie de danse de l’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère ont donné un spectacle haut en couleur tout au long du parcours. Il s’agissait de la seule école et du seul groupe francophone. Avec les chorégraphies dynamiques des élèves et leur imposant char allégorique, l’école a suscité un étonnement et un enthousiasme tels qu’elle s’est fait décerner le titre de Best Community Entry.