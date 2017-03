Le 9 mars dernier, le London Convention Centre accueillait une cérémonie d’envergure, à l’image de ceux qui allaient en être les protagonistes. En effet, David Johnston, gouverneur général du Canada, et Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario, ont participé à une remise de distinctions honorifiques à 48 récipiendaires qui se sont distingués de diverses façons.

Ces Canadiens remarquables ont vu leurs gestes ou leurs engagements reconnus dans cinq catégories, recevant l’une ou l’autre des médailles prévues à cet effet : l’Ordre du mérite des corps policiers, les décorations pour service méritoire, les décorations pour actes de bravoure, la Médaille polaire et la Médaille du souverain pour les bénévoles. C’est cette dernière distinction qui fut remise à Suzanne Holmes pour ses nombreuses années passées au service de la communauté francophone.

M. Johnston, Mme Dowdeswell

et les récipiendaires sont entrés en grande pompe dans la salle où les attendaient environ 500 personnes. La lieutenante-gouverneure a livré un bref discours, tout comme le gouverneur général qui a résumé en quelques mots la raison d’être de cet évènement : « Nous avons organisé une cérémonie de remise ici, à London, pour une raison toute simple : les distinctions honorifiques canadiennes appartiennent à tous les citoyens au pays, d’un océan à l’autre. C’est l’occasion de raconter vos histoires, de célébrer les contributions locales et d’établir des liens avec les Canadiens. Un jour à la fois, un geste remarquable à la fois, vous faites de notre pays un endroit meilleur. Aujourd’hui, nous vous remercions de votre compassion, votre excellence et vos sacrifices. »

Puis, ce fut la remise des médailles. Pour chaque récipiendaire, un court résumé de ses exploits ou de ses réalisations était lu et David Johnston lui épinglait une décoration bien méritée. Un sympathique intermède musical offert par le Chor Amica Chamber est venu détendre l’atmosphère et la cérémonie s’est conclue par l’Ô Canada. Tous se sont ensuite retrouvés pour fraterniser avec leur famille et amis.

C’est en mai dernier que Suzanne Holmes a été nominée pour recevoir la Médaille du souverain pour les bénévoles. Johanne Gray et Carole Beauchesne avaient soumis sa candidature, une initiative qui, manifestement, a porté ses fruits. Mme Holmes est une des pionnières de la communauté francophone de London et a œuvré dans le domaine de l’éducation pendant longtemps avant de se consacrer au bénévolat, notamment au sein du Cercle des copains qu’elle a contribué à fonder.

Elle cite l’amour de la langue française comme une des raisons l’ayant incitée à s’engager plus à fond dans la vie de la communauté. Des considérations plus sociales sont aussi entrées en ligne de compte. En effet, comme le raconte Suzanne Holmes, les francophones de London se sont d’abord dotés d’un réseau d’écoles alors que les organismes ont mis plus de temps à se développer. Avec d’autres, elle a décidé de contribuer à sa façon à l’épanouissement de la francophonie locale. « Il y avait un besoin de briser l’isolement et d’inciter les gens à s’impliquer », explique Mme Holmes. La nouvelle récipiendaire de la Médaille du souverain pour les bénévoles n’est pas indifférente au soutien qu’elle a reçu des autres : « Ce qui m’a motivée à continuer, c’est l’engagement des gens : c’est du bon monde qui travaille fort. »

C’est ainsi que s’est conclue la cérémonie qui, comme tant d’évènements en Ontario, aura eu sa touche francophone grâce à la générosité des uns et la gratitude des autres.