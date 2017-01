Depuis septembre 2016, l’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère (ESMB) de London a implanté le Système de comportement positif (SCP) pour les élèves de 7e et 8e années.

Le SCP est déjà reconnu mondialement, et bien utilisé au sein du Csc Providence dans pas moins de neuf écoles jusqu’à maintenant. En fait, le Conseil a adopté ce système en 2013. Dans ces écoles, Mmes Nicole Deagle et Marie-Ève Demers ainsi que M. Daniel Bilodeau, tous des travailleurs sociaux, soutiennent et chapeautent l’initiative des écoles adhérant au SCP.

Il est important de mentionner que l’ESMB est la seule école secondaire du Conseil à avoir mis le SCP à son plan d’initiatives pour l’année 2016-2017. Les responsables qui encadrent la structure du programme à l’ESMB sont nombreux : enseignant(e)s de 7e et 8e, éducateurs et éducatrices ainsi que direction. Tous, peuvent garder un oeil sur les élèves, leurs points mérités ainsi que leur progrès de comportement.

Les principales raisons d’être de ce système sont le respect, la réussite et l’engagement. Tous sont d’avis que le SCP est un plus dans la vie scolaire, et ce, autant pour le personnel qui fait face à moins d’incidents, de troubles de comportement et plus de solidarité entre les élèves et ce qui procure un meilleur climat en général.

L’impact est majeur à ESMB. C’est au point où les élèves démontrent de plus en plus de bonne volonté pour avoir des points SCP, et cela d’une façon quasi automatique maintenant.

Évidemment, avec ses récompenses de toutes sortes, le SCP vaut la peine pour les élèves.

Les privilèges qui en résultent sont divers et nombreux afin de combler la motivation des élèves.

Enfin, M. Luc Blanchette, directeur de l’ESMB, croit tellement au SCP et en voit les bienfaits. En blaguant légèrement, il désire jouer le jeu du SCP avec son personnel!

Il va s’en dire que ses troupes se comportent déjà bien et que son personnel est très motivé. Le SCP, par contre, fera peut-être son entrée un jour au palier secondaire de l’ESMB pour les élèves de la 9e à la 12e année. Qui sait?

Un grand merci aux éducateurs M. Jamy Sousa et Mme Manon Tétrault ainsi qu’à l’enseignante Mme Claire Marie Parisio et à la travailleurse sociale du Csc Providence Mme Nicole Deagle pour toutes les précisions apportées à propos du SCP afin que maintenant, tout un chacun en connaisse la grande valeur.

Julie Allard, éducatrice à l’ESMB.