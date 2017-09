Le 16 septembre dernier, la chaîne TFO conviait la population à se joindre à elle à l’occasion du lancement de sa programmation automnale. Pendant toute la journée, des familles, pour un total de 1400 personnes, ont participé aux activités proposées par les organisateurs tout en découvrant la gamme d’émissions offertes par la station.

Un spectacle présenté par Christopher, Josée et Lexie, les trois personnages vedettes de Mini TFO, a égayé petits et grands et tous ceux qui, par le biais de Facebook, ont pu y assister dans le confort de leur foyer. À grand renfort de chansons et accompagnés sur scène par une galerie de personnages charismatiques, les trois comparses se sont donnés à fond sur scène et ont communiqué la magie de Mini TFO à leur jeunes spectateurs.

Il y a six ans, TFO prenait un virage numérique qui, cette année encore, porte ses fruits. « On lance en avant-première la première production du LUV, le laboratoire d’univers virtuel », explique Magalie Zafimehy, directrice du marketing, en faisant référence à Minivers. Les participants à la journée de lancement ont d’ailleurs eu l’occasion de visionner deux épisodes de cette production maison destinée aux jeunes enfants.

Le LUV, inauguré l’an dernier, permet aux comédiens d’évoluer dans un univers virtuel auquel ils sont intégrés par la magie de l’écran vert, leur image se superposant sur d’autres créées par ordinateur. La production de Minivers a ceci de particulier que l’équipe de TFO a repoussé les limites de cette technique bien connue, empruntant à l’univers des jeux vidéo modernes des procédés permettant la création d’un monde tridimensionnel. Le tournage est complexe mais donne l’occasion d’épargner sur la création d’un décor matériel tout en faisant la part belle à l’imagination.

« Cela a complètement changé la façon dont on travaille, commente Nadine Dupont, directrice des créations TFO. Visuellement, c’est différent, et tu peux faire ce que tu veux. » Outre le côté créatif de cette innovation, il s’agit également d’une façon pour la chaîne de demeurer à la page dans ce monde des communications où tout bouge très vite. Continuer à faire usage des nouvelles technologies est donc une priorité pour la station qui, dans le même temps, compte bien poursuivre son enracinement dans le numérique. « Les gens utilisent plusieurs écrans, rappelle Magalie Zafimehy. C’est là que ça devient compliqué pour les médias : ça nous oblige à être disponibles sur plusieurs plateformes. »

C’est ainsi qu’entre en ondes cette année MaXi, un dessin animé entièrement canadien et conçu d’abord pour les tablettes et les téléphones intelligents. D’autres nouveautés seront également de la partie pour la rentrée télévisuelle de TFO tels Amélie et compagnie et Jack. Voilà qui promet d’être palpitant pour les petits Franco-Ontariens!

PHOTO : Bon nombre d’enfants ont quitté leur siège pour voir de plus près leurs personnages préférés sur scène.