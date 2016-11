Voilà déjà deux mois que les jeunes ont repris le chemin de l’école. Le train-train quotidien a repris ses droits et les activités ont eu le temps de se faire plus nombreuses à l’agenda. Côté pastorale, comme dans toute bonne école catholique, Saint-François-Xavier a eu son lot d’activités à connotation caritative ou spirituelle.

L’école secondaire de Sarnia s’est ainsi, avec d’autres membres de la communauté francophone, investie auprès de l’organisme The Inn of the Good Shepherd. Fondé en 1981, il s’agit de l’un des principaux organismes de la région de Sarnia-Lambton à venir en aide aux pauvres et, de manière générale, aux gens en situation de détresse. Good Shepherd administre notamment une banque alimentaire et une soupe populaire et c’est à ce chapitre que l’école Saint-François-Xavier a offert son aide.

En prévision de l’Action de grâce, les élèves ont ainsi amassé environ 800 unités de denrée pour l’organisme. Mais leur goût pour le bénévolat ne s’est pas arrêté à cette initiative et quelques-uns d’entre eux ont contribué à préparer et servir le repas de la soupe populaire organisée sous la thématique de cette fête automnale. Plus de 100 convives ont bénéficié de leur générosité.

Plus tard, soit le 21 octobre, les élèves ont souligné la huitième Journée mondiale de la Dignité de concert avec près de 400 000 élèves de 50 pays. Cet évènement rappelle le droit fondamental de chacun de réaliser son potentiel tout en ayant un niveau de vie adéquat. Le concept regroupe des causes sociales des plus variées et les symboles pour les représenter le sont tout autant. Les élèves ont donc sculpté des paires de mains ouvertes et les ont ornées d’un petit jardin, représentant de cette façon l’ouverture aux besoins des autres qu’engendre la prise de conscience de leur dignité.

La chapelle de l’école est d’ailleurs souvent l’hôte d’œuvres d’art et de décoration réalisées sous l’angle de la spiritualité. Au cours des derniers jours, plusieurs ont pu y voir des objets rappelant la culture autochtone. Chaque mois, l’animatrice pastorale, Lynne McGregor, travaille avec un groupe d’élèves autour d’un sujet à caractère social et religieux. En octobre, les jeunes de 7e année ont donc focalisé sur l’univers des Premières nations alors que le l’Esprit Saint constituait le thème religieux.

Non seulement le calendrier catholique mais aussi le calendrier civil peuvent offrir matière à réflexion. Les sujets d’activité et d’engagement communautaire ne manquent donc pas et, jusqu’à la fin de l’année scolaire, les élèves de Saint-François-Xavier auront donc amplement l’occasion de vivre leur foi.