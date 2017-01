L’année venait à peine de débuter que déjà le Cercle des copains conviait ses membres à une activité qui a piqué l’intérêt d’un grand nombre de participants. En effet, une trentaine de personnes se sont rassemblées dans la salle familiale du Centre communautaire régional de London (CCRL) pour visionner le film Les Plouffe.

Ce long métrage de trois heures, réalisé par Gilles Carle en 1981, transpose sur écran le roman éponyme de Roger Lemelin, publié en 1948, qui a fortement marqué l’imaginaire collectif québécois. L’œuvre, aux accents tragi-comiques, raconte les péripéties d’une famille ouvrière de la ville de Québec du milieu des années 1930 jusqu’à la fin de la guerre.

La période couverte, riche en évènements historiques, illustre aussi à merveille des mœurs, des traditions et un certain mode de vie qui, chez plusieurs, peuvent évoquer des souvenirs lointains. Le Cercle des copains, composé surtout d’aînés, s’est donc amusé à revisiter cette œuvre cinématographique et ce qu’elle met en scène.

La salle du CCRL avait été, pour l’occasion, transformée en une confortable salle de cinéma où les spectateurs, attablés, pouvaient regarder le film tout en dégustant la collation qui leur avait été préparée (sandwichs, salade, etc.), sans compter le maïs soufflé, une valeur ajoutée incontournable en pareilles circonstances. L’après-midi s’est donc passé à regarder entre amis cette production d’envergure dont les personnages attachants ont fait vivre bien des émotions aux membres du Cercle des copains.

C’est Julie Chalykoff, présidente de l’organisme, qui avait choisi le film après avoir découvert qu’il était disponible en DVD. D’ailleurs, il figure désormais dans la collection de la Biblio-franco. Le 2 février prochain, Mme Chalykoff entend présenter le film Le crime d’Ovide Plouffe, un autre classique signé Roger Lemelin et adapté au cinéma par Denys Arcand au milieu des années 1980.

Les après-midis cinéma ne sont qu’une des nombreuses activités du Cercle des copains. Ateliers de peinture, club de lecture, rendez-vous culinaires, joutes de pétanque, etc., voilà autant d’occasion de s’amuser pour les membres de cette association consacrée aux gens de 45 ans et plus.