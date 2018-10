Le 28 septembre dernier, le Centre communautaire régional de London (CCRL) réitérait un partenariat avec La Passerelle-I.D.É, un organisme de Toronto, pour offrir un atelier en compétences culturelles. En effet, deux sessions du genre avaient été offertes au cours de l’été 2017, de sorte que les organisateurs avaient déjà une expérience quant aux attentes et aux besoins des participants.

« C’est pour aider les nouveaux arrivants à réussir leur intégration dans la communauté », rappelle Fanny Newport, l’agente du CCRL responsable des liaisons avec les minorités ethnoculturelles. Un atelier en compétences culturelles a pour objectif de donner aux immigrants de tous statuts une occasion de se familiariser avec les services publics, les ressources communautaires, le marché de l’emploi, les us et coutumes locales, bref, le fonctionnement de la société ontarienne en générale. Les participants en profitent pour échanger quant à leur parcours et leur propre processus d’adaptation.

L’atelier, animé par Maguette Niane, responsable de projets à La Passerelle-I.D.É., était constitué de différents thèmes : les relations interpersonnelles dans un contexte de diversité culturelle, l’ajustement social et émotionnel à sa société d’accueil, le réseautage, les droits et libertés, la communication efficace, la réalité vécue par les francophones en milieu minoritaire, etc. Ce qui se présente à l’immigrant dans les premières années suivant son arrivée a été passé en revue accompagné des approches les plus appropriées pour composer avec ces différentes situations. À la fin de la formation, un certificat a été remis à chacun pour attester de sa participation à la formation.

Cela fait 10 ans que La Passerelle-I.D.É. offre cet atelier qui suscite toujours un taux de satisfaction élevé chez les participants. L’organisme, spécialisé dans le développement du capital humain francophone, dispose d’une longue expérience en matière de soutien à l’inclusion des nouveaux arrivants.

Une autre formation pourrait être offerte le samedi 20 octobre si un nombre suffisant d’inscriptions le justifie. Pour ceux et celles qui sont intéressés à participer, il suffit de contacter le CCRL au 519 673-1977.

PHOTO : Maguette Niane en compagnie des participantes ayant reçu leur certificat.