Le samedi 2 décembre, de 17 h à 20 h, avait lieu au Centre communautaire régional de London (CCRL) une fête de Noël familiale. La responsable bénévole de l’organisation de l’activité était Adeline Le Roy appuyée de l’employée du CCRL Melody Pilon ainsi que d’élèves bénévoles des deux conseils scolaires de langue française qui se sont portés volontaires afin de bien encadrer les activités de cette soirée.

Au programme, des activités libres telles que dégustation de chocolat chaud, décoration de bonhommes de pains d’épice et coloriage d’une fresque collective d’hiver. Puis, un atelier de contes traditionnels de Noël pour le plus grand plaisir de l’imaginaire des petits et grands. Enfin, le visionnement d’un film du temps des Fêtes en français s’avérait de mise pour l’occasion.

Il va de soi que l’ambiance avec de la musique festive mettait encore plus le coeur à la fête. On ne pourrait passer sous le silence également la table des desserts traditionnels où les participants pouvaient acheter ou déguster sur place de petits délices au profit des Dames catholiques francophones de London qui, à leur tour, aident les enfants des écoles de langue française de la ville.

Encore une fois, le CCRL, en partenariat avec La Ribambelle, a su faire scintiller les yeux d’une trentaine d’enfants et réchauffer le coeur des plus grands. Les familles présentes ont apprécié ce clin d’oeil à Noël qui sera là très bientôt!

PHOTO: Tous, les organisateurs comme les jeunes participants, ont passé un bon moment.