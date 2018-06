Le 3 juin dernier, à l’invitation du Centre culturel Jolliet de Sarnia, des francophones et leurs amis montaient à bord d’un autobus à destination de Détroit. Le trajet était familier à plusieurs puisque l’organisme a pris l’habitude de renouveler le plaisir de ces voyages d’un jour dans la plus grande ville du Michigan. Sauf que cette fois, ce n’était pas le hockey qui était en vedette mais le baseball.

En effet, ce n’est pas parce que les hockeyeurs accrochent leurs patins à la fin du printemps qu’il faut se priver d’assister à un match enlevant pendant toute la belle saison. Le baseball devient alors l’alternative parfaite pour vivre l’ambiance des grandes foules rassemblées dans un stade. Le Centre Jolliet a décidé de tenter l’expérience et ce fut une réussite en termes de participation : près de 50 amateurs de sport de Sarnia ont répondu à l’appel, joints par une centaine de participants de la région de Windsor-Essex.

Tous ont pu apprécier la vue sur la ville offerte par le Comerica Park, là où se déroulait la joute entre les Tigers de Détroit et les Blue Jays de Toronto. Mais ce qu’il y a de mieux, c’est que les milliers de spectateurs rassemblés sur les lieux ont également pu constater la présence d’un groupe de francophones car ces derniers portaient des chandails arborant la mention « French Heritage Group – Bonjour! » au dos et lettre « D » emblématique des Tigers sur le devant. Il s’agissait là d’une initiative inspirée des soirées américano-polonaises organisées depuis des dizaines d’années en partenariat avec les Tigers et qui pourrait déboucher sur quelque chose de semblable pour les francophones.

Est-ce à dire que les membres du Centre Jolliet sont des fans de l’équipe de Détroit? Si c’est le cas, ils ont dû être déçus puisque la formation s’est fait battre par les Blue Jays par un score de 8 à 4. C’est dans la seconde moitié du match que tout s’est joué et l’équipe torontoise a ainsi fini sur une bonne note une semaine décevante pendant laquelle les défaites s’étaient accumulées. Au cours de la partie, les Blue Jays ont marqué 11 coups sûrs et 2 coups de circuit tandis que les Tigers ont marqué 6 coups sûrs et 1 coup de circuit.

PHOTO : Les membres du groupe de Sarnia portaient le même chandail pour l’occasion.