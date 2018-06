Le lundi 18 juin, le Carrefour des adultes et des aînés francophones de London (CAAF) tenait son brunch bimestriel destiné à célébrer les anniversaires de ses membres. Cette fois, c’étaient ceux dont la date de naissance est en mai, juin ou – pause estivale oblige – juillet qui se sont régalés de crêpes au sirop et de jambon. Question de conférer une ambiance d’été à la fête, des colliers hawaïens et des lunettes de soleil avaient été distribués. Une trentaine de participants ont empli la salle où se tenait le repas et ont bavardé avec entrain au cours de cette activité sans prétention qui n’a d’autre but que d’offrir une occasion de se rencontrer et de s’amuser entre francophones. Depuis leur début en février dernier, ces brunchs sont d’ailleurs de plus en plus populaires.