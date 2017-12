Le dimanche 17 décembre avait lieu à London un brunch organisé par le conseil francophone des Chevaliers de Colomb de London. Cet événement figure au calendrier depuis quatre ans et les profits de l’activité sont remis aux enfants et familles francophones dans le besoin à London.

Le Grand chevalier Dex Kouna a pu compter sur la participation d’une quinzaine de bénévoles pour servir quelque 125 personnes. Le conseil des Chevaliers de Colomb Sainte-Marguerite-d’Youville #15843 compte 25 membres.

Pour leur part, les Dames catholiques francophones vendaient de succulentes pâtisseries maison pour la même cause soit l’aide aux familles francophones moins nanties. Sur place, l’ambiance festive du temps des Fêtes en musique battait son plein.

La généreuse assiette offerte à bon prix a fait en sorte que les convives étaient nombreux dans le gymnase de l’école secondaire Monseigneur-Bruyère, là où était servi le repas après la messe. Pour 7 $ (adulte) et 5 $ (enfant de moins de 12 ans), le menu a été très apprécié. Jeunes et moins jeunes ont savouré les oeufs, bacon, patates, jambon, fèves au lard et café qui avaient été préparés à leur intention.

Selon Denis Noël, un des Chevaliers du conseil Sainte-Marguerite-d’Youville et bénévole lors du déjeuner, l’activité fut une réussite à 100 %! D’ailleurs, les Chevaliers de Colomb tiennent à remercier toutes les personnes qui sont venues les encourager. Ces derniers sont toujours à la recherche de nouveaux membres afin de les aider dans leurs bonnes oeuvres pour la communauté francophone de London.

PHOTO: Les convives sont venus en famille.