C’était le samedi 6 mai que prenait place à l’École secondaire catholique Monseigneur-

Bruyère (ESMB) la première clinique de basket-ball pour les élèves de l’École Sainte-Jeanne-d’Arc (SJA). L’activité était offerte par les entraîneurs et des joueurs de l’équipe ESMB (secondaire) ainsi que d’autres membres du personnel de l’ESMB et les entraîneurs de SJA.

Une quarantaine de jeunes de la 3e à la 6e année de SJA sont arrivés dès 8 h 30, prêts à dribbler jusqu’à 14 h. Les entraîneurs de SJA – M. Nassib Eid et Mme Camille Paranosic – étaient heureux de les accueillir. Les entraîneurs hôtes de l’ESMB – M. Brett Fliesser et M.Conlan Fortin – accompagnés de M. Jamy Sousa et M. Eric Morin ainsi que des joueurs (secondaires 9e à la 12e année) étaient fiers d’être invités au rendez-vous!

C’est en donnant leur 100 % que les jeunes athlètes ont eu droit à un entraînement rigoureux, mais adapté à leur capacité et âge. Il s’agissait entre autres de pratiquer les habiletés de base et diverses techniques, tout ceci incorporé dans des jeux stimulants et amusants en français.

Tous ont dépensé beaucoup d’énergie, mais étaient heureux et fiers d’avoir eu la chance de jouer au basket-ball toute la journée. Certains petits ont ébloui les grands et des grands ont, l’espace d’une journée, réalisé le rêve des petits, soit de jouer avec des « vrais grands joueurs de l’ESMB ».

Mentionnons que l’équipe de l’ESMB a gagné le championnat de ville ainsi que le championnat régional WOSSAA cette année. Pour eux, comme pour leurs entraîneurs, il était important de prendre une journée et d’offrir leurs talent et passion aux plus jeunes de la communauté de London. Bref, de donner au suivant!

Enfin, selon Mme Paranosic, entraîneuse de SJA, « les jeunes étaient très stimulés d’avoir la chance de participer à cette clinique de basket-ball à l’ESMB. C’était une belle expérience et une grande réussite ». Selon elle, les possibilités et la popularité de l’événement font que l’activité pourrait se répéter l’an prochain.

Photo : les élèves rassemblés le temps d’une photo.