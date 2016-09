Le 6 juillet dernier, le Centre communautaire régional de London (CCRL) accueillait sa nouvelle responsable de la programmation culturelle. Dominique Millette succédait ainsi à Shoghi Rukiza à ce poste qui lui demandera notamment de planifier la tenue des spectacles offerts par l’organisme.

D’ailleurs, sitôt arrivée, une importante commande lui était assignée : préparer la venue d’un concert de la chanteuse et comédienne Danielle Grégoire. Intitulé L’essentiel de… Reno, le spectacle comprendra les grands succès de Ginette Reno interprétés avec brio par Mme Grégoire dont la voix se révèle très près de celle de son modèle.

Mme Millette ne sera pas seule dans cette tâche. C’est Jean-Pierre Cantin, directeur général du CCRL, qui a eu l’initiative de faire venir ce spectacle. Il avait appris de l’impresario de Danielle Grégoire qu’elle devait donner un spectacle à Oshawa le 1er octobre. Saisissant la balle au bond, M. Cantin demanda s’il serait possible qu’elle en donne aussi un à London et c’est avec plaisir qu’on a consenti à sa demande. C’est ainsi que le vendredi 30 septembre, à 20 h, Danielle Grégoire comblera le public rassemblé au Wolfe Performance Hall.

Danielle Grégoire résume le demi siècle de carrière de Ginette Reno

Cela ne laissait qu’un mois à Dominique Millette et Jean-Pierre Cantin pour publiciser le spectacle et composer avec tous les détails de sa venue. Mais l’effort en vaut la peine. Danielle Grégoire résume le demi siècle de carrière de Ginette Reno en 40 chansons (complètes ou en pots-pourris) qu’elle livre en près de deux heures de présence sur scène. Ce spectacle émouvant comprendra les grands succès de cette chanteuse populaire ayant su toucher le cœur de millions de gens par sa voix et son sens de l’interprétation.

Mme Grégoire est une artiste ayant de nombreuses cordes à son arc : comédienne, metteure en scène, musicienne, animatrice à la radio et chanteuse, elle réunit toutes les qualités pour rendre un hommage bien senti à Ginette Reno. Les billets sont présentement en vente au CCRL et il sera également possible d’en acheter à l’entrée du Wolfe Performance Hall le soir du spectacle.

Par la même occasion, les organisateurs invitent le public à se joindre à eux, dès 17 h, au Fox and Fiddle, un restaurant accessible en entrant par le Citi Plaza. Ce sera l’occasion pour tous de faire connaissance avec Dominique Millette. Celle-ci s’est tout de suite plu dans ses nouvelles fonctions. « C’est juste mon deuxième jour et je trouve ça très intéressant. Donc, c’est bon signe! », commentait-elle au lendemain de ses débuts au CCRL. Née à Sudbury d’un père originaire de Timmins et d’une mère ayant grandi à Welland, Mme Millette connaît bien la francophonie ontarienne. Exerçant la profession de traductrice et de rédactrice, ayant tâté du journalisme pendant un certain temps, Dominique Millette a fait de la langue française le véhicule de sa créativité. Romancière à ses heures, elle a déjà quelques publications à son actif et son prochain recueil de nouvelles, Car les dieux sont avec nous, sera publié aux éditions Prise de parole en novembre.

Une nouvelle employée, un nouveau spectacle : le CCRL débute sa programmation 2016-2017 sur les chapeaux de roue. Bien des surprises attendent la clientèle de l’organisme et sans doute, aussi, ses employés.

Philippe Thivierge