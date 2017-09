Le 25 septembre, c’est le Jour des Franco-Ontariens, et la communauté francophone de London était conviée à se rassembler au parc Thames, en matinée, pour faire bien voir et entendre sa fierté et sa joie de vivre. C’est le Centre communautaire régional de London (CCRL), avec la participation indispensable des conseils scolaires de langue française, qui a organisé cette célébration incontournable.

Il faisait une chaleur écrasante mais les jeunes, visiblement, n’en avaient cure. Très énergiques, ils brandissaient des pancartes sur lesquelles était inscrit le nom de leur école, s’amusaient et discutaient en attendant que la cérémonie commence et faisait beaucoup de bruit en cette journée dont le moment fort serait un tintamarre, une grande première à London.

Le parc Thames offrait un environnement quelque peu différent du parc Victoria, lieu habituel des cérémonies des années passées. Mais l’essentiel était toujours là : une scène, des drapeaux franco-ontariens visibles ça et là, une grande surface gazonnée et une mer de jeunes habillés de vert et de blanc. Ces derniers étaient plus de 1000 et provenaient des écoles des conseils scolaires Viamonde et Providence. Qui plus est, des élèves en immersion française se sont également joints aux festivités.

Ce sont Jean-Pierre Cantin et Mélody Pilon, respectivement directeur général et agente de liaison culturelle et communautaire au CCRL, qui ont animé la cérémonie. Le Csc Viamonde était représenté par une élève, Clara Meagher, qui, rappelant les origines diverses de la francophonie locale, a mis en lumière ce qui l’unit : « Nous avons tous un point en commun : nous devons être fiers de parler une langue aussi riche et vivante ». Le Csc Providence n’était pas en reste avec Maya Chadha, une autre élève qui elle aussi a rappelé le caractère international du français : « J’ai appris à apprécier les différentes cultures et ceci grâce au fait que nous avons la langue française en commun. »

Année après année, le Jour des Franco-Ontariens diffère sur certains points et se ressemble sur d’autres. Les chants Notre Place et Mon beau drapeau sont de ces traditions indéracinables dont on ne saurait se passer et ont été entonnés par une foule conquise d’avance. Puis, ces jeunes et les quelques adultes qui les accompagnaient sont sortis du parc pour faire entendre à la ville de London leur inébranlable attachement au français.

Soufflant dans de petites trompettes et dans des sifflets, frappant des assiettes d’aluminium et s’époumonant pour bien se faire entendre, la joyeuse troupe s’est livrée à un tintamarre en marchant dans les rues autour du parc. Revenus à leur point de départ, les élèves se sont fait remettre une pomme avant de monter à bord des autobus et de reprendre le chemin de leur école.

Le rideau tombe sur le Jour des Franco-Ontariens 2017 mais ce n’est qu’un au revoir. Rendez-vous l’an prochain pour une autre célébration enlevante!

PHOTO: Les jeunes ont participé avec enthousiasme.