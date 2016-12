Le 28 novembre dernier, le club La Gaieté, de Sarnia, accueillait ses membres et la communauté pour une de ses activités les plus populaires : le souper-partage de Noël. L’évènement, qui comprend tout ce qui est apprécié à l’approche du temps des Fêtes, est un des plus importants de l’organisme.

Un total de 63 participants ont commencé à affluer à la salle paroissiale Saint-Thomas-d’Aquin à partir de 17 h. Après avoir socialisés, tous se sont attablés aux environs de 18 h. La formule du souper-partage est aussi simple qu’efficace : le met principal est préparé par le club La Gaieté mais les participants doivent aussi amener quelques plats qu’ils partageront avec les autres convives.

C’est à un repas traditionnel des Fêtes que chacun à eu droit : dinde, salade, pommes de terre, tourtières, desserts, etc. Tous ont bien apprécié et nul besoin de préciser qu’il y en avait pour tout le monde et pour tous les goûts!

Comme dans toute fête qui se respecte, il y avait de la musique. Et à Sarnia, qui d’autre que Janet LaPlante pour égayer l’atmosphère avec autant d’entrain? Alternant les classiques de Noël avec des chansons plus « rock n’ roll », Mme LaPlante a diverti les convives et, après le repas, plusieurs se sont d’ailleurs levés pour danser.

« Ils ont beaucoup apprécié les chants, la musique… et les tirages », s’amuse Ronald Lamarche, président du club La Gaieté. En effet, les organisateurs ont vendu des billets pour un 50-50 et ont également fait tirer les magnifiques centres de table. Mais ce qui a piqué la curiosité de bon nombre de participants a été le « pot d’or », un contenant dans lequel les gens étaient invités à déposer des pièces de 1 $ et qui pouvait être gagné par quiconque réussirait à deviner la somme d’argent qu’il contenait.

Le club La Gaieté, qui s’adresse aux francophones de 50 ans et plus, compte 85 membres et ce nombre est en croissance. Le club d’âge d’or a en effet formé un partenariat avec le Centre Jolliet, ce qui lui permet d’élargir son réseau de contacts. Des rabais sont offerts à ceux qui deviennent membres des deux organismes qui prennent soin de se maintenir au courant de leurs activités respectives.

Bref, le club La Gaieté porte bien son nom et n’a pas fini de faire la joie des aînés francophones de Sarnia!