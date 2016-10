Le 27 septembre dernier, l’école élémentaire Frère-André, à London, tenait ses élections annuelles afin de choisir les membres de son conseil d’élèves. C’est la troisième année que se tient cet exercice démocratique lancé par Katia Gagnon, peu de temps après son entrée en fonction à titre de directrice.

C’est aux élèves de la 4e à la 6e année que s’adresse cette invitation à participer aux élections. Pour être candidat, les jeunes doivent écrire un texte dans lequel ils décrivent leurs qualités de leader et expliquent pourquoi il serait avantageux pour la communauté scolaire de les avoir au conseil d’école.

La direction prend ensuite connaissance de ces textes et, jugeant de la conviction et de la qualité des arguments avancés, sélectionne un certain nombre de candidats. Ceux-ci se présentent ensuite dans leur classe respective pour faire un discours devant leurs pairs. Une élection a alors lieu dans chaque classe pour élire des représentants.

Qu’est-ce qui attend les nouveaux élus d’ici à la fin de l’année scolaire? D’abord une formation, au cours de laquelle ils apprendront plus en détail leurs responsabilités et l’art de travailler efficacement en équipe. Puis, il n’en tiendra qu’à leur sens de l’initiative pour mener à bien leur mandat qui est d’améliorer la qualité de vie à l’école et de faire participer les autres élèves aux activités et aux projets communs.

Les interventions du conseil d’école peuvent être aussi bien d’ordre pratique, que ludique ou pédagogique. Il peut s’agir, par exemple, de solliciter l’opinion des élèves quant aux façons de susciter un plus grand respect des uns envers les autres, de faire des suggestions pour bonifier les équipements disponibles à l’école, d’améliorer l’esthétisme des lieux, etc. Qui plus est, les membres du conseil d’école sont régulièrement conviés à donner un coup de main lors de l’organisation d’activités.

Voilà donc ce qui attend les huit nouveaux membres de ce comité fait pour stimuler le leadership auprès des élèves. De l’engagement de ces élus, l’école Frère-André tirera une contribution qui la poussera à continuer son chemin vers l’excellence.