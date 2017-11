La Ville de London a décidé de transformer la rue Dundas. Cette opération autant marketing qu’urbanistique vise la section la plus achalandée et la plus commerciale de l’artère, entre les rues Ridout et Wellington. C’est le 8 novembre, à la Bibliothèque centrale, que ce plan a été rendu public.

En effet, la mode est aux espaces alternatifs, fusionnant la convivialité et l’efficacité. Le projet My Dundas, tout en facilitant la cohabitation des automobilistes, des cyclistes et des piétons, s’inscrira dans la volonté de la Ville de transformer cette rue en un lieu de célébration et d’activités diverses.

Certaines innovations seront permanentes tandis que d’autres seront mobiles pour faciliter la conversion de la rue d’un usage à un autre. Un des changements les plus visibles sera d’éliminer les trottoirs et de mettre tous les usagers de la rue au même niveau.

Qui plus est, l’occasion s’y prête bien puisque les infrastructures électriques, l’aqueduc, l’asphalte, l’éclairage public et les feux de signalisation doivent être changés dans ce secteur. Cela permettra aussi de revamper l’esthétique des lieux. Ces importants travaux permettront donc de donner corps à ces expressions de « créativité », d’« entreprenariat » et d’« innovation » qui fleurissent inévitablement lorsqu’il est question de ces initiatives municipales en matière d’aménagement urbain.

Les responsables du projet, pour en élaborer les détails, ont rencontré les propriétaires d’entreprises et d’immeubles, les groupes communautaires, les promoteurs d’évènements, les milieux académiques, etc. Ainsi, tout ceux directement touchés par cette idée de la Ville ou qui pouvaient y contribuer par leur expertise y ont mis leur touche particulière et ont fait part de leurs attentes et de leurs besoins.

Les travaux débuteront l’an prochain, d’abord par la portion de la rue Dundas qui se trouve entre Ridout et Richmond et se poursuivront, en 2019, jusqu’à Wellington. Pour ceux qui souhaiteraient en apprendre davantage et voir quelques dessins promotionnels de ce à quoi ressemblera la rue peuvent visiter le site mydundas.ca et, en même temps, en profiter pour faire parvenir leurs suggestions à la Ville de London.

PHOTO : Une représentation promotionnelle de ce dont aura l’air la rue Dundas