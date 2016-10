Le commerce international revêt une importance fondamentale pour tous les pays. Derrière sa mise en œuvre et son application se profilent non seulement des hommes et des femmes politiques mais aussi des économistes qui, de par leurs travaux, fournissent des arguments dont se nourrissent les négociations commerciales. L’un d’eux, Ronald Wonnacott, a récemment reçu l’insigne d’Officier de l’Ordre du Canada.

La cérémonie privée a eu lieu à l’Université Western où M. Wonnacott a enseigné pendant une quarantaine d’années. Au nom de David Johnston, gouverneur général du Canada, la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Elizabeth Dowdeswell, a remis le précieux insigne à ce professeur d’économie qui s’est notamment distingué par sa contribution à la compréhension des effets du libre-échange sur le Canada. Il s’est également intéressé à l’investissement étranger, à la production automobile et à la

capacité du Canada à soutenir la concurrence dans les grands marchés, tous des sujets fonda-mentaux pour la prospérité des Canadiens.

Né à London (Ontario) en 1930, Ronald Wonnacott obtient un baccalauréat de l’Université Western en 1955 avant d’étudier à l’Université Harvard, aux États-Unis, où il décrochera un doctorat en 1959. Il enseignera quelque peu à Harvard et à l’Université du Minnesota mais c’est pour l’essentiel à l’Université Western qu’il fait carrière. Il commence à publier dès 1961 et ses livres et articles portent le plus souvent sur l’économie canadienne. Dès les années 1960, la question du libre-échange occupe une place centrale dans ses analyses et il contribuera de cette façon à façonner les débats qui entoureront la naissance de l’Accord de libre-échange nord-américain.

M. Wonnacott a aussi, au cours de sa carrière, occupé diverses fonctions telles que la présidence de l’Association canadienne d’économique, conseiller à l’Institut C.D. Howe, membre du conseil d’administration de l’International Trade and Finance Association, etc. Il est professeur émérite depuis 1996.

Lorsque Ronald Wonnacott commença à enseigner à Western, il était l’un des quatre professeurs du département d’économie. Sous son influence et son leadership, ce département a grandi et est venu à maturité, recrutant toujours davantage d’étudiants et de professeurs de qualité. Ses frères Paul et Tom, avec lesquels il a souvent eu l’occasion de travailler, sont également des diplômés de l’Université Western et ont enseigné, respectivement, l’économie et les mathématiques.

Ronald Wonnacott n’a peut-être pas été sous les feux de la rampe au cours de sa vie mais son rayonnement intellectuel s’est fait ressentir dans les milieux politiques des deux côtés de la frontière. Ces décennies de réflexion et d’étude ont été finalement mises en lumière par l’Ordre du Canada.