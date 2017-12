Il y a mille et une façons de passer le temps des Fêtes. Certains choisissent de s’immerger dans l’ambiance produite par les classiques musicaux propres à cette période de l’année, d’en profiter pour faire des sports d’hiver et de passer du temps en famille ou de se livrer à des bonnes oeuvres. D’autres portent leur choix sur… Star Wars. La Bibliothèque publique de Sarnia tiendra, pour les adeptes de cette série de films, une journée d’activités le samedi 30 décembre. À 10 h et à 14 h, un film sera présenté et jusqu’à 20 h, livres, accessoires et jeux vidéos captiveront l’attention des amateurs du genre qui auront l’occasion d’échanger sur leur passion. Qui plus est, les participants sont invités à faire un don de nourriture non périssable pour la banque alimentaire de l’Inn of the Good Shepherd. Pour plus d’information ou pour confirmer sa participation, il suffit de téléphoner au 519 337-3291.

PHOTO: La Bibliothèque publique de Sarnia sur la rue Christina