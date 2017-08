Au cours des derniers jours, le parc Victoria de London accueillait encore une fois un évènement d’envergure susceptible de plaire à tous. Le Ribfest, une célébration du barbecue, a régalé des milliers de participants du 3 au 7 août, constituant en cela une des nombreuses facettes estivales de ce parc aux mille fonctions.

Depuis 1985, le Ribfest s’est peu à peu taillé une place incontournable parmi les grands rassemblements à thématique culinaire. Les visiteurs pouvaient trouver, sur la rue Wellington, fermée à la circulation automobile, un vaste choix de restaurateurs. Spécialisés dans les grillades de porc, de bœuf et de poulet, ceux-ci venaient de partout au Canada et même des États-Unis, l’évènement leur conférant une excellente visibilité sans compter les profits qui l’accompagnent. Cette visibilité s’est, pour certains, transformée en renommée, des prix étant adjugés aux meilleures cuisines.

Depuis quelques années, les mets végétariens se sont petit à petit ajoutés au menu du festival. La petite histoire entourant l’apparition de cette curiosité fait autant sourire que réfléchir. En effet, des militants de la cause animale s’étaient fait connaître dans le passé pour leur distribution de dépliants pendant le Ribfest et leur invitation à faire l’essai d’alternatives alimentaires à la consommation de viande. L’organisateur du festival, Doug Hillier, avait alors tendu la main à ces gens pour leur offrir une occasion de promouvoir leur point de vue dans un cadre plus formel.

C’est ainsi qu’en 2016, des hamburgers végétariens figuraient pour la première fois au Ribfest, une expérience qui fut un succès et qui a été renouvelée cette année. Mieux encore, M. Hillier s’est mis au défi, en janvier dernier, d’adopter un régime végétarien et il a depuis perdu 18 kilos. Nouvellement converti à ce mode de vie, Doug Hillier n’en est pas pour autant devenu un prosélyte et voit dans le végétarisme une simple occasion de se nourrir de mets qui ont souvent le goût et la texture de la viande sans pour autant en avoir les mauvais côtés.

Végétariens ou pas, les festivaliers avaient amplement de quoi se régaler dans le parc où des kiosques de nourriture et de boissons offraient des compléments de toutes sortes au barbecue géant qui fumait sur la rue Wellington. Pour les enfants, de petits manèges se trouvaient à leur disposition sur la rue Dufferin et pour les adultes, plusieurs spectacles de musique ont mis de l’ambiance au cours de ces quelques jours de délassement.

Si la pluie s’est malheureusement mise de la partie au début du Ribfest, cela n’a pas empêché des milliers de gens de London et d’ailleurs de profiter de ce festin, d’autant plus que c’est sous le soleil qu’il s’est conclu. Les amateurs de bonne viande en ont été quittes pour de nouvelles découvertes en attendant l’édition 2018 de cette grande fête gastronomique.

PHOTOS : C’est sur la rue Wellington que les festivaliers faisaient leur choix de grillades.