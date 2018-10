Le samedi 13 octobre, le Centre communautaire régional de London (CCRL) invitait les francophones au Wolf Performance Hall pour assister à un spectacle humoristique à la croisée des chemins de deux cultures. Gisèle Ndong Biyogo, originaire du Gabon mais solidement enracinée au Québec depuis plus de 20 ans, et Stef Paquette, un fier Franco-Ontarien comme il s’en fait peu, ont pendant plus de deux heures égayé le public de leurs blagues et anecdotes.

De l’Afrique à l’Amérique du Nord avec, entre les deux, un détour par l’Europe : voilà un parcours qui sonnera familier à plusieurs Ontariens de langue française issus de l’immigration. Ce fut aussi celui de l’humoriste, conteuse et auteure Gisèle Ndong Biyogo dont le monologue s’articulait entre le continent de ses origines et celui de sa vie d’aujourd’hui sous nos latitudes.

Sans tabou et sans le filtre du « politiquement correct » : voilà comment on peut le mieux décrire son numéro. Gisèle Ndong Biyogo s’est exprimée sur des thèmes aussi divers que les accents, les relations interculturelles, le sexe, la maternité, etc. Entre ses mille historiettes et sous ses propos parfois polissons se cachaient des observations à caractère social auxquelles les humoristes se confrontent rarement, telle la violence conjugale chez les couples immigrants. Mais, quels que soient les thèmes qu’elle faisait siens, c’était toujours avec une bonne dose de plaisanteries qui faisait crouler de rire l’assistance.

Après l’entracte, le public a trouvé sur scène un des artistes favoris de l’Ontario français. Qui dit Stef Paquette dit guitare et c’est en musique que sa prestation a commencé et s’est conclue. Mais entre les deux chansons comiques, l’auteur-compositeur-interprète a abordé maints sujets dont sa décision de faire ses premiers pas en humour, racontant avec autodérision que des membres du public l’abordaient souvent pour commenter ses blagues mais rarement sa musique…

Confirmant qu’on peut sortir un gars du nord de l’Ontario mais qu’on ne peut pas sortir le nord de l’Ontario du gars, Stef Paquette a ensuite longuement parlé de la vie dans son patelin tel qu’il l’a vécue de son enfance à aujourd’hui. Sans manquer de taquiner les enseignants, toujours nombreux dans les activités du CCRL, l’humoriste a évoqué la situation du français en Ontario et a interagi avec le public qui s’est tordu de rire du début à la fin.

Bref, le public a manifestement bien aimé le spectacle et nul doute que les deux artistes ont aimé leur public.

PHOTO: Stef Paquette et Gisèle Ndong Biyogo