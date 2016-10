Comme pour toutes les paroisses, un réseau d’organismes et de bénévoles dévoués gravitent autour de la chapelle Sainte-Marguerite-d’Youville. Le seul lieu de culte catholique de langue française à London voit s’organiser de temps à autre des activités-bénéfice destinées à l’aider à poursuivre sa mission. Dernière en date, un souper préparé par les Dames catholiques a réuni une centaine de convives au petit gymnase du Centre Desloges.

Tenue le 15 octobre dernier, la collecte de fonds a pris diverses formes. Outre le coût d’entrée pour le souper, qui donnait la chance de gagner quelques prix de présence tels que des cartes-cadeaux dans des restaurants, il était possible de participer à une « penny sale » (vente de billets de tirage en vue de se procurer certains objets). Centre de table, ensemble de thé, assortiment de chocolats, cartes-cadeaux, etc., de tout s’offrait à la convoitise et à la générosité des participants. Les plus jeunes d’entre eux pouvaient également se faire maquiller ou se faire offrir une sculpture en ballon pour un dollar. Une vente d’articles religieux et un tirage moitié-moitié complétaient l’éventail des stratégies utilisées pour contribuer au financement de la paroisse à l’occasion de cet évènement.

Mais la majorité des participants étaient incontestablement là pour le souper d’abord et avant tout. Un choix de pâté chinois, régulier ou végétarien, accompagné d’une salade, de légumes, d’un pain et, comme dessert, d’une portion de pouding-chômeur avec de la crème glacée à la vanille, étaient servis aux participants dans la cuisine attenante au gymnase. Les membres des Dames catholiques assuraient le service et, de manière générale, le bon déroulement de l’activité.

Ce souper automnal n’était pas une nouveauté pour l’organisme : « C’est le deuxième. On en avait organisé un l’an passé », explique Hélène Jadot, présidente des Dames catholiques. Un souper-spaghetti au printemps et une vente de pâtisseries à l’approche de Noël complètent en bonne partie le portrait des collectes de fonds du mouvement en faveur de la paroisse.

Débutée à 17 h 30, l’activité s’est terminée vers 20 h après le tirage des prix. Alors que se déroulait l’évènement, les Dames catholiques estimaient à 1000 $ le montant des profits cumulés, soit une somme satisfaisante et attendue pour un souper-bénéfice de cette ampleur. La dizaine de bénévoles ayant contribué à le mettre sur pied peuvent donc se féliciter d’avoir atteint leur objectif.