Le 2 décembre dernier, environ 130 personnes se sont rassemblées au gymnase du Centre communautaire francophone de Sarnia à l’occasion d’un souper-partage, c’est-à-dire un repas pour lequel les convives sont invités à contribuer en amenant un plat. Les bénévoles et organisateurs provenaient des rangs du Centre communautaire, du Centre culturel Jolliet, du Réseau-femmes et du Club de l’âge d’or La Gaieté.

De plus en plus souvent, les organismes francophones de Sarnia mettent en commun leurs forces et leurs ressources pour mettre sur pied des événements d’envergure. Cette approche garantit l’affluence aux activités et permet aussi de leur donner une dimension pleinement communautaire.

Le choix du gymnase comme lieu de rassemblement s’imposait pour l’accès qu’il donne à deux cuisines et pour ses dimensions spacieuses. Outre l’espace consacré aux tables, au buffet, au bar et à la vente de billets pour un tirage, on trouvait également une aire de jeux pour les enfants. L’ensemble était décoré dans la plus pure tradition de Noël avec des poinsettias sur les tables, des nappes rouges et vertes et un sapin trônant sur la scène.

Mais c’était bien sûr les francophones qui constituaient le plus beau spectacle, avec ces familles venues en grand nombre pour s’amuser. Il devait y avoir près de 90 ans qui séparaient le plus jeune des convives du plus vieux : c’est dire combien toutes les générations étaient représentées. Les visages les plus familiers de la communauté se rencontraient d’une table à l’autre et certains convives étaient même venus d’aussi loin que de Windsor.

Quant au repas, nul n’aurait pu trouver à redire sur ce festin où l’abondance de choix se combinait à des saveurs que tous ont envie de retrouver à l’approche du temps des Fêtes : de la tourtière, de la dinde, de la farce, des patates pilées, etc., et des desserts de toutes sortes. Les participants sont allés se servir les uns après les autres et certains deux fois plutôt qu’une, la quantité ne faisant pas défaut.

Vers 19 h, l’assistance a reçu la visite d’un personnage fort occupé par les temps qui courent : le père Noël! Assis dans un fauteuil installé sur la scène, près du sapin, le célèbre vieillard à barbe blanche a procédé à une distribution de friandises pour les enfants. Le père Noël s’en est ensuite allé non sans avoir pris le temps de saluer quelques copains du Club La Gaieté dont, à son âge, il est sans doute membre…

Avant que ne débute le spectacle qui allait clôturer la soirée, quelques remerciements s’imposaient. La liste de bénévoles était longue mais Patrice Dufour, coprésident du Centre culturel Jolliet, a tenu à souligner plus particulièrement la contribution de Tanya Tamilio, présidente du Centre communautaire. Celle-ci a ensuite rendu hommage à Gaston Croteau qui n’hésite jamais à passer des journées entières penché au-dessus de ses chaudrons pour fignoler les meilleurs plats lors des activités et pour prêter main-forte au Centre de mille manières.

Puis, les musiciens du groupe La Tranche ont entamé leur concert de musique folklorique instrumentale et chantée. Cela fait six ans que cette formation existe mais ce n’est que cette année qu’elle s’est choisie ce nom qui réfère à l’ancienne appellation française de la rivière Thames. Originaire de Pain Court et de Chatham-Kent, Paul Bourdeau, Pete Martin, Trevor Terfloth, Roger Daniel et Joseph Benoit ont enchaîné avec talent les mélodies qui rappellent les soirées du bon vieux temps.

Succès indéniable, le souper-partage restera dans les mémoires comme une activité que l’on a envi de revivre. Il faudra attendre une autre année avant que ne reviennent les joies de Noël mais, entretemps, plusieurs occasions se présenteront pour réunir à nouveau la communauté et renouveler le plaisir d’être ensemble.

PHOTO : Environ 130 personnes ont participé à ce souper-partage.