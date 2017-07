Le Home County Music & Art Festival se tenait au parc Victoria de London du 14 au 16 juillet derniers. Au cours de la soirée d’ouverture, une artiste bien connue des francophones d’ici a livré une prestation on ne peut plus « rock n’ roll » qui a fait danser l’assistance : l’Acadienne Lisa LeBlanc a en effet enchaîné quelques chansons de son cru avec l’énergie qu’on lui connaît. En tout cas, ceux qui n’avaient jamais entendu parler d’elle ont vite appris à l’apprécier!

Mais avant que Lisa LeBlanc et ses trois musiciens n’enflamment la scène à partir de 21 h, les milliers de festivaliers ont d’abord fait connaissance avec le Canadian Celtic Choir le temps d’un hymne national puis avec les membres du groupe Tribe of One. Ces derniers ont offert un concert aux accents du monde et empreint d’humanisme, fidèles à l’esprit de leur formation qui fusionne tradition et modernité d’ici et d’ailleurs. Deux danseurs autochtones ajoutaient au visuel du spectacle.

Le duo The Marrieds est ensuite monté sur scène. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un couple, Kevin Kennedy et Jane Carmichael. S’accompagnant surtout à la guitare, ils ont partagé quelques pièces de leur répertoire folk et country. Vint ensuite Susan Aglukark, une chanteuse inuite plusieurs fois primée qui manifestement avait des fidèles dans l’assistance. L’artiste au répertoire unique, fusionnant pop et folk avec une touche de son Nunavut natal, a charmé les centaines de spectateurs rassemblés face au Kiwanis Memorial Bandshell.

Ceux-ci sont entrés de plain-pied dans un tout autre univers lorsque Lisa LeBlanc a entamé son spectacle. Accompagnée de Maxime Gosselin à la batterie, de Jean-Philippe Hébert et de Benoit Morier à la guitare, la chanteuse a permis au public de se défouler au son de ses compositions accrocheuses qui ont vite attiré une foule de danseurs au pied de la scène.

Lisa LeBlanc n’a pas manqué de faire quelques clins d’œil au fait français, ce qui a interpellé ses admirateurs francophones dans l’assistance. À la fin de sa performance, l’ensemble du public était sous le charme de cette chanteuse énergique et sans prétention qui prend manifestement plaisir à en mettre plein la vue et les oreilles!

Le festival s’est poursuivi jusqu’au dimanche en soirée. Il serait trop long d’énumérer tous les artistes tant ils étaient nombreux. Disons simplement que les organisateurs avaient réuni une belle palette de chanteurs et musiciens, connus ou émergents et de tous les coins du pays, et même quelques artistes orientés vers le public jeunesse. Et, comme dans tout événement d’envergure, le festival a entraîné dans son sillage d’innombrables kiosques de vendeurs dont plusieurs étaient spécialisés dans l’artisanat.

Cela fait 44 ans que le Home County Music & Art Festival fait taper du pied les gens de London. La recette de son succès tient à de nombreux éléments qui, à n’en pas douter, étaient à nouveau réunis cette année.

PHOTO: Lisa LeBlanc et ses musiciens