André Roy et Gilles Denis, deux comédiens franco-albertains, sont présentement en tournée aux quatre coins de l’Ontario pour y présenter leur spectacle théâtral. C’est Julie Chalykoff, présidente de la section régionale du Sud-Ouest de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario, qui a été l’initiatrice de leur passage dans la province. Les clubs de l’âge d’or constituent donc le public cible de ces représentations qui attirent aussi les autres générations.

C’était particulièrement le cas à London, le 3 novembre dernier. Les personnes âgées étaient venues en grand nombre mais le public n’en était pas moins composé de gens de divers horizons. Les activités pour aînés étant chapeautées par le Centre communautaire régional de London, c’est cet organisme qui a coordonné le passage des artistes dans la communauté. Pour assurer le confort des spectateurs et permettre aux comédiens d’évoluer sur une véritable scène, c’est à la salle de réception du German Canadian Club que le spectacle a été offert.

Et quel spectacle! Les réactions du public ne faisaient aucun doute sur son appréciation unanime quant à la prestation de MM. Roy et Denis. Les éclats de rire à répétition suivis d’une ovation enthousiaste ont caractérisé la soirée et, après le spectacle, plusieurs membres du public ont tenu à s’entretenir quelques instants avec les comédiens. Ceux-ci étaient visiblement charmés et même un peu surpris de l’accueil à ce point chaleureux fait à leur représentation, d’autant plus qu’une part importante de l’assistance n’était pas des personnes âgées.

Ce n’est pas une mais bien deux pièces de théâtre qui ont été présentées. Chacune durait environ 45 minutes. La première avait pour titre La Sainte Flanelle, une expression connue des Canadiens français et qui ne laissait guère de doute quant à la thématique abordée. En effet, la « Sainte Flanelle » est un surnom donné à l’équipe de hockey des Canadiens de Montréal en référence à leurs chandails.

Cette œuvre essentiellement comique écrite par André Roy se veut un vibrant hommage à ce sport qui, hier comme aujourd’hui, soulève les passions. Par l’entremise de souvenirs communs aux plus vieux et d’un rappel des grands moments de l’histoire du hockey, les comédiens, incarnant deux amis que les spectateurs suivent de l’enfance jusqu’à l’âge adulte, font revivre tout ce que ce sport représente pour des millions de Canadiens.

Alors que la vieillesse est simplement évoquée dans la première pièce, elle constitue le thème central dans la deuxième. Prends mes yeux, tu vas voir, écrite par France Levasseur-Ouimet, professeure à la retraite au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, est également humoristique mais avec une touche un peu plus dramatique. Elle met en scène deux amis de longue date, l’un aigri par l’âge, l’autre demeuré facétieux, qui dialoguent sur les aléas de la vieillesse en se remémorant des évènements du passé.

Le titre réfère au regard qui est posé sur le fait d’avancer en âge et sur la société en général. Ce regard, positif ou négatif, demeure un choix qui entraîne des conséquences et que l’on peut changer.

Puisqu’ils ne sont que deux, cela exige un grand dynamisme de la part des comédiens pour occuper la scène, tant en ce qui concerne la première que la seconde pièce. André Roy et Gilles Denis devront donc se garder de l’énergie car, après avoir visité cinq villes du Centre-Sud-Ouest, ils continueront leur tournée dans l’Est ontarien avant de sillonner le Nord. D’autres communautés auront donc la chance de profiter de cet excellent spectacle avant que les deux comédiens ne disent « au revoir » à l’Ontario.

PHOTO : C’est devant 80 spectateurs environ que les deux comédiens ont livré leur performance.