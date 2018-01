Le 1er février, Postes Canada soulignera le Mois de l’histoire des Noirs par l’émission de deux timbres : l’un à la mémoire de Lincoln Alexander (1922-2012), premier Noir élu à la Chambre des Communes, à devenir ministre fédéral puis lieutenant-gouverneur de l’Ontario, et l’autre dédié à Kathleen « Kay » Livingstone, comédienne et animatrice de radio qui milita pour l’amélioration des conditions de vie des femmes noires.

Née en 1918 à London, elle passe toute sa jeunesse dans cette ville du Sud-Ouest où se développe son intérêt pour les arts du spectacle. Elle étudie la musique à Toronto et à Ottawa et, après son mariage en 1942, elle et son mari emménagent dans la Ville reine où ils élèvent leurs enfants. Mais Kathleen Livingstone ne pouvait se contenter d’être mère au foyer et elle entreprend une carrière d’actrice qui fait sa renommée en plus d’animer une émission de radio consacrée à la poésie, à la musique et à la culture des Noirs d’ici et d’ailleurs.

Dans les années 1950, sa position sociale en fait une tête d’affiche du mouvement d’émancipation des Noirs. Au Canada, l’inégalité n’était pas tant une question de droits civiques que de conditions socioéconomiques et cette prise de conscience l’amène à fonder, en 1951, une société d’assistance mutuelle nommée Canadian Negro Women’s Association (CNWA) dont elle devient la première présidente et dont elle sera un membre actif toute sa vie. En 1973, elle organisera avec cet organisme le premier Congrès national des femmes noires du Canada à Toronto, un évènement dont la CNWA tire son nom actuel.

La CNWA n’est pas le seul mouvement auquel Kathleen Livingstone ait donné de son temps et de ses énergies. L’Association canadienne pour les Nations Unies, la YWCA, la Ligue nationale des Noirs du Canada, le Conseil canadien des Églises, la Société d’aide juridique et Heritage Ontario ont également bénéficié de son intérêt marqué pour l’avancement de la société.

Son activisme l’a amené à être nommée experte-conseil pour le Conseil privé du Canada. En 1975, dans le cadre de l’Année internationale de la femme proclamée par l’Organisation des Nations Unies, elle parcourt le pays afin de mettre sur pied une conférence nationale de femmes issues des minorités visibles. C’est alors qu’elle travaille à ce projet qu’elle décède subitement, laissant dans le deuil les Canadiens de race noire qu’elle avait contribué à faire mieux connaître et auxquels elle avait donné espoir et fierté.

En 2011, le gouvernement fédéral a désigné Kathleen Livingstone comme personnage d’importance historique nationale. Aujourd’hui, ce timbre immortalisera d’une nouvelle façon sa contribution à la société canadienne.