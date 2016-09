La fin de semaine des 27 et 28 août, le Village des Pionniers de Fanshawe offrait une occasion de profiter une fois encore de l’été qui s’achève par une série d’activités familiales à connotation historique.

C’est sous un soleil radieux que jeunes et moins jeunes ont côtoyé des gens en costume d’autrefois, beaucoup plus nombreux qu’à l’accoutumée car rejoints par des dizaines d’amateurs de reconstitutions militaires.

À quelques pas du village, ceux-ci avaient d’ailleurs établi leur camp : des tentes à l’ancienne, environnées d’accessoires hétéroclites mais qui tous rappelaient l’époque du Haut-Canada, peaufinaient l’atmosphère d’état de guerre qui allait culminer avec une bataille en milieu d’après-midi. Le désir d’authenticité n’avait cependant pas altéré le caractère familial et bon enfant de ce loisir : ce camp militaire très « relax » était aussi peuplé de femmes et d’enfants dont les costumes tranchaient sur ceux des soldats. En attendant l’heure du grand affrontement, ces militaires britanniques et américains d’un jour allaient, comme le reste de leur famille et les nombreux touristes, à la découverte du Village des Pionniers.

Le Village des Pionniers

La réputation du site n’est plus à faire et il serait superflu d’en expliquer les particularités. Mais en cette fin de semaine atypique, de nouveaux éléments s’étaient ajoutés au décor. Ainsi, les visiteurs ont pu voir un groupe de danseurs traditionnels exécuter quelques cabrioles issues des campagnes anglaises d’il y a fort longtemps.

Plus loin, aux portes de la « taverne » du village, des musiciens faisaient revivre des mélodies du XIXe siècle. Dans le département militaire, les touristes ont pu voir, avant le commencement des hostilités, une démonstration d’artillerie et les soldats se faire inspecter par leurs supérieurs. Même les enfants ont eu droit à leur initiation à la vie de mercenaire le temps d’un entraînement, fusil de bois au poing, sous l’oeil amusé de leurs parents.

Tant samedi que dimanche, une bataille s’est déroulée dans un champ à la périphérie du village. Les visiteurs, massés à l’une de ses extrémités, ont assisté pendant environ une demie heure à une escarmouche dans le cadre de la Guerre anglo-américaine de 1812. Un animateur, micro à la main, narrait l’histoire de ce conflit et commentait l’action qui se déroulait sous le regard de la foule tout en expliquant certains détails techniques. Sur le champ de bataille flottaient ça et là des nuages de fumée après chaque pétarade qui éclatait d’un côté ou de l’autre. Les belligérants se sont livrés à une belle performance et les amateurs de spectacles ont été tout aussi comblés que les amateurs d’histoire.

Le Village des Pionniers de Fanshawe a encore d’autres belles activités à venir, notamment en octobre. Sous les feuilles aux couleurs vives, les gens seront invités à visiter le site à l’occasion des Journées Portes ouvertes et, dix jours plus tard, à célébrer l’Action de Grâce.

Philippe Thivierge