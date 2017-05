À l’École élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc, à London, les élèves se rassemblent chaque mois au gymnase pour l’animation culturelle. Il s’agit d’une occasion de se divertir et d’apprendre tout en améliorant son français autour d’un référent culturel, autrement dit une thématique. Le vendredi 28 avril, c’était la voix, celle des chanteurs par exemple, qui a été mise sur la sellette.

Après que tous eurent entonné avec énergie l’hymne de l’école, accueilli les mascottes et récité une prière écrite par une classe de 6e année, une distribution de prix de francité pour le mois d’avril a eu lieu. Puis, trois élèves ont fait une présentation sur la chanteuse française Indila dont le succès Dernière danse était connu de l’assistance.

Toujours dans le département musical, l’animatrice de l’activité, l’enseignante Mme Camille Paranosic, a ensuite présenté la chanson Au bord du lac Bijou de Zachary Richard et fait deviner aux élèves quel membre du personnel l’avait choisie. Ensuite, les élèves les plus méritants ont reçu des certificats pour leur attitude constructive dans divers domaines. Un autre prix mensuel, le trophée « écolo », a été remis à la classe de M. Jacques Parent.

Les élèves n’ont pas passé l’activité complète bien assis et silencieux. Une danse énergique au rythme d’une vidéo les a dégourdis pendant quelques minutes et ils se sont ensuite esclaffés avec le tournoi d’improvisation. En effet, fidèles à une habitude bien établie, les animations culturelles permettent aux divers clubs de l’école d’être mis en valeur et les amateurs d’improvisation ont ainsi pu démontrer qu’ils ont plus d’un tour dans leur sac. À cette occasion, une équipe composée d’élèves et une autre de membres du personnel se sont affrontées dans des saynètes loufoques. Trois juges, issus de la maternelle et des cycles primaire et moyen, ont départagé les gagnants en se basant sur les applaudissements du public.

La présentation de la valeur du mois est une autre grande caractéristique de ces animations culturelles. C’était cette fois le sens de l’acceptation qui a été proposé à la réflexion des élèves, notamment par le biais de sketchs.

Ce rassemblement mensuel d’un peu plus d’une heure se veut aussi une compétition amicale entre les élèves divisés en quatre équipes identifiées par le port de foulards aux couleurs différentes. Au gré des jeux et de la participation des uns et des autres, des points sont distribués aux équipes chaque mois et, à la fin de l’année scolaire, une petite récompense attend les gagnants.

Bref, voilà bien du plaisir et des émotions lors de ces rencontres mensuelles qui passionnent toujours autant les jeunes!

Photo : les deux équipes d’improvisation sont sur le point de s’affronter.