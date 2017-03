Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si plusieurs ont été désagréablement surpris du retour brutal de la neige et du temps froid pendant la dernière semaine de l’hiver, d’autres en ont profité, à l’occasion de la semaine de relâche, pour s’en donner à cœur joie. Les pistes du mont Boler ont donc été très achalandées à quelques jours du printemps. Les heures d’ouverture de la station de ski de London avaient été prolongées pour accommoder les jeunes et les familles à l’affût des possibilités de se divertir à l’extérieur. Enfilant skis et planches à neige, ils ont dévalé les pentes dont le degré de difficulté varie de l’une à l’autre, permettant ainsi aux débutants comme aux plus expérimentés de s’amuser.