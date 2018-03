Le vendredi 2 mars, à l’auditorium Wolf de London, ils étaient nombreux, tant dans les gradins que sur scène, à communier à la passion pour la danse. Le spectacle-compétition Aimes-tu danser? y a constitué le point final d’une ascension dans l’art de la chorégraphie pour des centaines d’élèves du Conseil scolaire catholique Providence.

En effet, il s’agissait de la grande finale d’un concours annuel qui en est à sa troisième édition et qui prend chaque fois de l’ampleur. Comme l’a rappelé Cynthia Nakeyar dans son discours de bienvenue : « Nous avons eu plus de 230 vidéos d’auditions cette année. Je pense que la première année, c’était environ 70. » Mme Nakeyar est enseignante de danse à l’école secondaire Monseigneur-Bruyère, à London, et une des principales responsables de la mise sur pied de ce concours. À ses côtés sur scène, Jocelyne Cranny, enseignante de danse à l’école secondaire E.J. Lajeunesse de Windsor, co-animait la soirée après avoir elle aussi contribué grandement à faire de cet événement un succès.

Les deux enseignantes étaient loin d’être les seules à avoir travaillé à l’organisation de la compétition et elles ont distribué de multiples remerciements chaque fois que l’occasion se présentait. Une partie de ces bons mots fut à l’adresse des cinq juges, recrutés par Mme Nakeyar au sein de la communauté artistique de London. Aucun de ces danseurs professionnels ne travaille pour le Csc Providence, ce qui assurait l’indépendance de leurs verdicts et permettait de faire sortir le concours du cadre purement scolaire. La technique, la présence sur scène, la créativité et la chorégraphie constituaient les quatre critères évalués pour chacune des performances.

« Ce qui est incroyable, c’est que nous avons des styles aussi différents. Toutes les danses ont été créées par les élèves », a fait remarquer Cynthia Nakeyar. Et ce qui est d’autant plus étonnant, c’est la rapidité et la spontanéité avec laquelle le processus de création peut se dérouler chez ces jeunes de la 5e à la 12e année. Ainsi, la première danse, hors compétition, rassemblait tous les participants, aussi bien les finalistes que les autres qui s’étaient rendus jusqu’en demi-finales, et avait été préparée la journée même. En quelques heures, la centaine d’élèves a donc imaginé les mouvements et le déroulement de leur performance, en plus de la mémoriser pour, au final, en donner une prestation impeccable.

Les participants étaient divisés en six catégories : soliste, duo/trio et équipe, tant pour l’élémentaire que le secondaire. Le spectacle, empreint de chaleur et d’originalité, réservait bien des surprises au public. Ainsi, les danses des solistes de l’élémentaire étaient souvent étonnamment sérieuses, voire sombres par leur côté dramatique. Avec les solistes du secondaire, les spectateurs ont plutôt eu droit à des contrastes saisissants : d’abord un numéro de claquettes aux accents latinos suivi d’une danse très « techno » et énergique pour finir avec deux prestations plus calmes et contemporaines.

Les duos/trios de l’élémentaire et du secondaire ne le cédaient en rien en originalité et la chimie était évidente entre les jeunes artistes collaborant à une même œuvre. Plusieurs danses se sont démarquées par leur audace et la souplesse qu’exigeaient les mouvements.

Les danses d’équipe se caractérisaient quant à elles par la synchronie et la dynamique de groupe. Comme dans le cas des duos/trios, les équipes pouvaient interpréter des personnages qui interagissaient par le biais de leur danse.

Et voici maintenant la liste tant attendue des gagnants! Du côté des solistes de l’élémentaire, la 1re place est revenue à Ella Martin (Monseigneur-Bruyère), la 2e à Michael Schifanelli (E.J. Lajeunesse) et la 3e à Caydance Cristofaro (Saint-Jean-Baptiste). Toujours à l’élémentaire, les positions des duos/trios se sont réparties comme suit : Capri Nantais et Miriam Leardi (E.J. Lajeunesse) en 1re place suivies de Julia Kern et Lucy Cowx (Monseigneur-Bruyère) en 2e place. Quant à l’équipe gagnante, elle était constituée de Zac Chartrand, Dorianna Porta, Mariann Getenet et Micaela Coelho (Monseigneur-Bruyère).

Au secondaire, en ce qui concerne les solistes, Vanessa Béchard (E.J. Lajeunesse) a décroché la 1re place et Nathalie Ostrowercha (E.J. Lajeunesse) la 2e. La catégorie des duos/trios a permis à Brianna Soullière et Talia Brown (E.J. Lajeunesse) de se démarquer en se hissant à la 1re place tandis que Rosalie Deschênes-Lebel et Annabelle Farley (Saint-François-Xavier) remportaient la 2e. Finalement, l’équipe du secondaire qui a remporté les honneurs de la 1re place était composée de Tevin Diesbourg, Brooklynn Wuytenburg, Madison Gerth et Jamie Couling (Monseigneur-Bruyère).

PHOTO: Les participants rassemblés le temps d’une photo.