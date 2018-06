Les trois Réseaux de soutien à l’immigration francophone (Nord, Est et Centre-Sud-Ouest) ont conjugué leurs efforts pour se donner un plan stratégique commun qui s’étendra de 2018 à 2023. Le Centre régional de recherche et d’intervention en développement économique et communautaire et la firme Les Sentiers du leadership ont donc été mandatés pour mener ce projet à bien et la séance de consultation touchant au Sud-Ouest de la province s’est tenue le 18 juin à London.

André Lalonde et Lise Lortie, des Sentiers du leadership, ont animé la rencontre qui a réuni une vingtaine de participants de London, Windsor et Chatham-Kent. Au programme : dresser un état des lieux des ressources, besoins, attentes, problèmes et solutions en ce qui touche aux immigrants francophones en prenant le pouls de ceux qui, d’une façon ou une autre, entre en contact avec eux.

Avant de se livrer à cet exercice, M. Lalonde et Mme Lortie ont fait valoir qu’il y a présentement une conjoncture favorable à une immigration favorisant les communautés de langue française en Ontario. Des avancées récentes, dont la dernière en date est l’établissement d’un service d’accueil pour les nouveaux arrivants francophones à l’aéroport Pearson de Toronto, démontrent que les gouvernements demeurent à l’écoute en ce domaine. D’ailleurs, il existe plusieurs sources de financement dont les organismes devraient profiter en se concertant pour maximiser les retombées des appels d’offres de 2019. À cet égard, il reste six mois pour que tous se préparent et la consultation peut être un premier pas en ce sens.

C’est en petits groupes, librement formés en fonction des intérêts de chacun, que les participants se sont penchés sur les cinq questions soumises par les consultants. La mobilisation et la concertation des organismes, les moyens à prendre pour attirer les immigrants dans les communautés francophones et leur intégration économique, sociale et culturelle constituaient les thèmes abordés. Après une vingtaine de minutes passées à élaborer des éléments de réponse, tous se sont rassemblés à nouveau en plénière pour partager ce qui avait été dit.

Création d’un programme de microcrédit pour les entrepreneurs, horaire plus flexible pour faciliter la conciliation du travail et des études, meilleure reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger, effort réel des organismes pour redéfinir leur rôle, stratégie commune du milieu communautaire au niveau des appels d’offres, regroupement des petites organisations pour faciliter leur outillage, amélioration des structures d’accueil, etc. : les réponses n’ont pas manqué.

À London comme dans les autres villes qu’ils ont visitées, les consultants ont compilé les suggestions des participants et les condenseront avec ce qui a été dit ailleurs pour la conception du plan stratégique des Réseaux de soutien. Des plans opérationnels ciblant chacune des régions étudiées seront également produits.

PHOTO : Lise Lortie s’adresse aux participants réunis à London.