C’est à Ottawa que se tenait, les 15 et 16 juin derniers, le Sommet des aînés, une rencontre qui a rassemblé environ 300 représentants de clubs de l’âge d’or de langue française de partout au pays. Organisé par la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC), l’évènement a permis à la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) de se démarquer comme organisme hôte, d’autant plus que le tiers des participants provenaient de ses rangs.

Parmi ceux-ci se trouvaient plusieurs délégués du Sud-Ouest : Diane et Ronald Lamarche (Sarnia), Diane Gagné, Lorraine Pichette (Niagara Falls), Ghislaine Bernard, Bernard Goure, Julie et Cyril Chalykoff (London) et Robert Renaud (St. Catharines). Avec les autres congressistes, ils ont pu assister, lors de la première journée, à des numéros offerts par chaque délégation provinciale et territoriale.

En effet, c’est sous l’angle de la culture et du divertissement que le Sommet a débuté. Par le biais du théâtre, de la musique, de l’humour, etc., les participants ont illustré les réalités locales et les activités et réalisations de leurs clubs. Ceux de l’Ontario ont entonné les chansons Notre place et A place to stand et ont présenté un diaporama de ce que les aînés font d’une région à l’autre. Puis, après le banquet, les congressistes ont assisté à un spectacle du conteur Stéphane Guertin.

Le lendemain, les arts ont fait place aux discussions et aux présentations. Ainsi, l’anthropologue Serge Bouchard a raconté certains épisodes de l’histoire du Canada, centrant son discours sur la rencontre entre la civilisation française et les peuples autochtones. Suzanne Dupuis-Blanchard, chercheure à l’Université de Moncton, a quant à elle parlé du vieillissement, des soins et des services de santé. Puis, Michel Tremblay, directeur général de la Société Santé en français, a abordé la question des entreprises privées offrant des soins, telles les maisons de retraite.

Des groupes ont ensuite été formés, chacun rassemblant des représentants de plusieurs provinces. Les participants ont discuté de ce qui se fait dans leurs clubs et ont comparé leurs besoins. Après le dîner, une nouvelle ronde de présentations a permis aux congressistes d’en apprendre davantage sur une foule de sujets.

Marcel Mérette, doyen de la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa, a d’abord parlé de la planification des finances personnelles. Isabelle Morin, gestionnaire à La Relance, une agence d’aide à la recherche d’emploi, a ensuite fait état de l’assistance offerte aux gens de 50 ans et plus qui désirent intégrer le marché de l’emploi et de l’aide apportée aux aînés sur les plans légal et financier. Ina Wielinga, de la Société d’hypothèque et de logement d’Ottawa, a de son côté décrit les préparatifs nécessaires pour vieillir à la maison, tel que l’aménagement des lieux pour demeurer autonome. Finalement, François Leblanc, conseiller au Centre d’éducation financière EBO, a parlé de la gestion des finances quand on est à la retraite.

Les participants se sont à nouveau divisés en groupes pour discuter des questions évoquées lors des présentations et trouver des solutions aux problèmes. « C’était très énergisant de voir qu’on a des défis semblables et qu’on a aussi des idées quant à la façon d’améliorer notre situation », commente Julie Chalykoff, présidente de la FARFO régionale du Sud-Ouest.

Bref, avec tant de matière à réflexion, les aînés venus d’un océan à l’autre ont sans aucun doute pris le chemin du retour avec, dans leur valise, bien des projets, trouvailles et exemples captivants.

En photo, de gauche à droite : Diane Lamarche, Ronald Lamarche, Élizabeth Allard (présidente de la FARFO provinciale), Diane Gagné, Julie Chalykoff, Robert Renaud, Ghislaine Bernard, Bernard Goure, Cyril Chalykoff, Lorraine Pichette et Roland Gallant (président de la FAAFC).