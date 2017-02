Le vendredi 27 janvier, la salle familiale du Centre communautaire régional de London (CCRL) a été le théâtre d’une activité conjointement mise sur pied par le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario et les travailleurs en établissement dans les écoles (TEE).

Le Collège Boréal s’est joint à leurs efforts pour contribuer au plan organisationnel avec pour résultat que la Fête d’hiver a été un succès. Une vingtaine d’élèves et environ 25 adultes se sont rassemblés en début d’après-midi et se sont bien divertis sous le thème de la danse.

En effet, cette Fête d’hiver n’avait pas été organisée pour célébrer le froid et la neige et le mode de vie qui en découle mais plutôt pour réchauffer les cœurs et les esprits. L’évènement ciblait plus particulièrement la communauté immigrante dont les parents et élèves fréquentent le système scolaire francophone, mais tous étaient les bienvenues.

Au son de musiques issues des quatre coins de la planète, les jeunes, dont la majorité faisait partie d’une troupe de danse, ont fait une démonstration de leur art en invitant leur public à se mettre de la partie. Ainsi, bien loin d’être une ode à la saison froide, la fête avait plutôt pour fonction d’en faire oublier les tracas!

Alors que la salle familiale était consacrée à la danse, c’est dans le hall d’entrée du CCRL qu’était servie la nourriture. Mais l’activité se voulait aussi une occasion d’informer les participants de ce qui s’offre à eux dans la communauté. Divers organismes francophones s’y trouvaient avec leur kiosque pour faire connaître leurs services et donner la chance aux participants de faire du réseautage.

Les TEE n’entendent pas en rester là et prévoit organiser prochainement une série d’activités, en partenariat avec des organismes communautaires de la région, qui aura pour objectif de rassembler les Canadiens de souche et les nouveaux arrivants. Les sujets d’inspiration ne manqueront pas pour faire partager une expérience commune à tous ces gens qui auront ainsi l’occasion d’apprendre à se connaître les uns les autres.