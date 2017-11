La plupart des organismes de langue française vivent les premiers jours de novembre en symbiose avec la Semaine nationale de l’immigration francophone. Aux quatre coins du pays se tiennent des activités destinées à faciliter l’intégration des nouveaux arrivants et à souligner leurs contributions à la société. À London, c’est par une exposition et une foire des services en français qu’a été soulignée cette semaine de promotion et de sensibilisation.

Au Citi Plaza, le 1er novembre, les organismes se sont rassemblés pour mettre de l’avant leurs programmes destinés aux francophones. Ainsi, les passants ont pu visiter les kiosques du Centre communautaire régional de London (CCRL) et des travailleurs en établissement dans les écoles, du Collège Boréal, du Conseil scolaire Viamonde, du Conseil scolaire catholique Providence, de la garderie La Ribambelle, du London French Day Care Centre, du Réseau-femmes, des Services de toxicomanie de Thames Valley, de la ligne santé du Sud-Ouest, du Réseau de soutien à l’immigration francophone et du journal L’Action.

Fanny Newport, agente de connexions communautaires au CCRL, a agi comme maîtresse de cérémonie. Plusieurs discours ont émaillé l’évènement. Lise Béland, vice-présidente pour le Centre-Sud-Ouest au Collège Boréal, a mis l’accent sur l’importance, pour les organismes qui offrent des services en français dans la région, de travailler ensemble pour aider les immigrants à s’intégrer dans la communauté : « Il faut ouvrir son cœur et diriger les nouvelles familles arrivantes vers de bons emplois et réussir leur intégration. Nous avons tous une responsabilité envers l’objectif du gouvernement ontarien d’accueillir 5 % d’immigrants francophones et c’est en travaillant ensemble que nous y arriverons. »

De son côté, Gabrielle Laurin, agente de liaison communautaire chez Viamonde, a lu une lettre de Kelly Creighton, enseignante d’art à l’école élémentaire Académie de la Tamise. Il y avait en effet, sur le site de la foire, une exposition d’autoportraits créés par des élèves de cette école sur le thème « Une langue, mille accents », en relation avec la Semaine de l’immigration francophone.

Dans son message, Mme Creighton expliquait cette démarche : « Nous nous réunissons aujourd’hui au nom de la langue française, une structure langagière qui nous identifie. C’est en partageant ces moments ensemble que nous découvrons la diversité de notre langue, qui varie selon la personne, ses origines et ses expériences. Célébrons cette richesse! Les particularités de chaque patois, chaque accent, chaque vécu, nous distinguent autant que les traits du visage représentés ici par les élèves. » Les dessins étaient accompagnés de brefs témoignages des élèves expliquant leur relation avec le français.

Le conseil Providence n’était pas en reste car des élèves de l’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère sont venus visiter les kiosques pour s’informer des services en français existant à London et, du même coup, avoir une idée des possibilités d’emploi représentées par ces organismes.

L’Académie de danse Monseigneur-Bruyère était également présente et ses membres ont offert deux brefs spectacles en fin d’avant-midi. Se distinguant par leur énergie et leur créativité, ils ont exécuté des chorégraphies qui en disaient long sur leur expérience et leur degré de préparation.

Également présents à la foire, deux grands panneaux explicatifs, fournis par le Réseau de soutien à l’immigration, dressaient un portrait des nouveaux arrivants francophones et de leur histoire en anecdotes et en témoignages. Mais au-delà de ces explications, ce sont les expériences concrètes du quotidien, entre ceux qui viennent s’établir au Canada et ceux qui y sont déjà, qui sont aux fondements d’une intégration réussie.

PHOTO: Lise Béland s’adresse aux exposants lors de l’ouverture de la foire.