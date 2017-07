La Passerelle-I.D.É. est un organisme basé à Toronto dont l’acronyme signifie « intégration et développement économique ». Sa raison d’être est de promouvoir un développement efficace du capital humain francophone, notamment celui issu de l’immigration. Par l’entremise de divers programmes, La Passerelle-I.D.É. soutient l’entrepreneuriat, l’inclusion des nouveaux arrivants, la promotion de l’embauche de francophones, etc.

Un des intervenants de l’organisme, Dramane Koné, était de passage à London, le 27 juin dernier, pour offrir une formation en compétences culturelles. C’est au Centre communautaire régional de London (CCRL), partenaire de l’événement, que se sont rassemblés plus de 20 participants auxquels ont été offert le déjeuner et le dîner, l’activité durant toute la journée.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces participants étaient loin d’être des cobayes soumis à un programme nouvellement créé. En effet, la formation « Compétences Culturelles », financée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, a été lancée en 2008 et a bénéficié jusqu’à maintenant à 1400 personnes. Il appert que plus de 75 % d’entre elles estiment que ce programme est pertinent et utile pour accéder à l’emploi et, en 2010, il a été reconnu comme pratique exemplaire par le gouvernement ontarien.

Quatre grandes thématiques ont été abordées au cours de la formation : les phases d’intégration, la communication interculturelle, la participation communautaire et la Charte canadienne des droits et libertés. Les participants ont ainsi pu comprendre plus en détail le fonctionnement de la société canadienne.

En équipes, ils ont aussi travaillé sur des études de cas réels en lien avec les thèmes enseignés. Cet exercice a suscité des discussions aussi passionnantes que fructueuses et une meilleure assimilation de la matière.

Cette journée de formation fut également, pour les participants, une occasion de partager leurs expériences d’intégration et les défis qu’ils ont rencontrés depuis leur arrivée au Canada. L’immigration est un processus long, complexe et souvent difficile. Ceux qui le vivent doivent investir beaucoup d’efforts pour se trouver du travail et saisir toutes les nuances de leur nouveau pays.

C’est avec confiance et, surtout, une longue expérience pour le prouver, que La Passerelle-I.D.É. estime que les outils, conseils et stratégies fournis par l’entremise de ce programme permettront d’accélérer l’intégration des nouveaux arrivants francophones. Une des participantes, Ghislaine Musabirema, originaire du Burundi, en témoignait à la fin de la formation : « Maintenant, je connais les différentes étapes d’une intégration réussie ». Les participants sont repartis très satisfaits de ce qui leur a été enseigné et de l’organisation générale de l’activité.

Face à ce succès, La Passerelle-I.D.É. et le CCRL envisagent de continuer à travailler de concert pour répondre aux besoins des immigrants francophones et des minorités culturelles de London. D’ailleurs, une autre session de formation en compétences culturelles est déjà prévue. Elle aura lieu le 22 juillet prochain, encore une fois au CCRL.

Pour avoir plus d’information sur le programme, les intéressés peuvent contacter Lydie Fagnia, de La Passerelle-I.D.É., au 416-934-0588, poste 223. Et pour ceux qui voudraient s’inscrire à la formation, il suffit de contacter Fanny Newport, du CCRL, au 519-673-1977.

Photo : Dramane Koné a animé l’atelier au CCRL.