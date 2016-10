Le Cercle des copains entreprend une nouvelle saison d’activités avec plusieurs nouveautés à son programme. L’une d’elles, des ateliers de peinture mensuels, a débuté le 13 octobre dernier. Animée par Dorielle Ames, cette première rencontre a rassemblé six participants qui ont ainsi eu l’occasion de faire leurs premiers pas dans l’univers de cet art ouvert aux expérimentations les plus diverses.

Mme Ames n’en était cependant pas à son premier atelier du genre. Artiste-peintre à ses heures, elle partage sa passion depuis de nombreuses années en donnant des cours. « Ça fait longtemps que j’en fais, explique-t-elle. C’est facile parce que j’enseignais aux jeunes de 7e et 8e années. » C’est sans encombre qu’elle s’est adaptée à un auditoire adulte, d’abord en donnant des cours chez elle, et, à présent, en offrant des ateliers par le biais du Cercle des copains. En ce qui concerne cette activité, tout le matériel est fourni aux participants.

Les ateliers mis sur pied par l’organisme durent entre deux et trois heures. Le plaisir est sans conteste une variable importante et les peintres en herbe peuvent s’exercer à leur guise, au gré de leur inspiration et en socialisant avec les autres participants dans une ambiance conviviale. Dorielle Ames prodigue de temps à autre quelques indications et suggestions, notamment à l’aide d’exemples, et chaque session permettra au groupe d’apprendre quelque chose de nouveau. De cette façon, chacun pourra améliorer ses aptitudes et sa technique. Avec le temps, les participants acquerront suffisamment d’autonomie pour pouvoir s’entraider efficacement.

Le Cercle des copains n’est pas à court d’idées pour permettre aux francophones de 45 ans et plus de se divertir, d’apprendre et d’améliorer leur qualité de vie. Des ateliers mensuels de technologie et de yoga ont ainsi fait leur apparition au calendrier. Côté sport, l’organisme met de l’avant ses matchs amicaux de pétanque et de ping-pong dont les premiers auront lieu le 27 octobre. Même les anglophones ne sont pas en reste : certains ayant émis le souhait que le Cercle des copains soit pour eux une occasion d’apprendre la langue de Molière, des sessions de conversation française pour débutants sont désormais organisées chaque mardi.

Le calendrier des prochains mois reste à peaufiner et il se pourrait que d’autres surprises y soient ajoutées. Le conseil d’administration du Cercle des copains demeurera attentif aux besoins et aux goûts de ses membres et de la communauté et n’exclut pas de modifier ce qui se fait présentement. Au fil des ans, l’organisme a habitué les francophones de London à son dynamisme et à sa créativité, et, comme on peut le constater, cela n’est pas prêt de changer.