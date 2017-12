Dans le cadre des 16 jours d’activisme qui, à cheval sur les mois de novembre et décembre, servent à promouvoir les causes féministes, le Carrefour des femmes avait prévu se pencher sur la vie et l’oeuvre de la militante Nellie McClung pendant son Café-causette du 6 décembre. Ce sera pour une autre fois car cette date est associée à un événement bien connu que l’organisme ne pouvait passer sous silence : la tuerie de l’École polytechnique de Montréal en 1989. Les participantes ont donc fait une minute de silence à la mémoire des victimes et sont revenues sur les circonstances ayant conduit à ce drame. Puis, pour conclure cette rencontre, elles ont eu une discussion conviviale sur les manières de composer avec le stress.

PHOTO: C’est dans les bureaux du Carrefour des femmes à London que s’est tenue l’activité.