Le 1er juin dernier, le Collège Boréal de London célébrait la remise de diplôme à huit de ses étudiants. Fidèle à la coutume, ce rassemblement constituait une belle occasion pour vanter les mérites de ces diplômées et du Collège Boréal tout en reconnaissant l’apport du personnel de l’institution.

La chorale des élèves de l’École élémentaire Marie-Curie a ouvert la cérémonie en entonnant l’Ô Canada et Mon beau drapeau. Animé, à titre de maître de cérémonie, par Jean-Pierre Cantin, directeur général du Centre communautaire régional de London (CCRL), l’événement comptait sur la participation de plusieurs dignitaires dont Daniel Giroux, président du Collège Boréal.

M. Giroux, comme ceux qui lui ont succédé au micro, a axé son discours sur le thème de la fierté, un sentiment bien naturel, a-t-il rappelé, considérant les efforts investis par les clients du Collège dans leurs études. « Vous rejoignez un club sélect qui compte plus de 18 000 diplômés depuis 1995 et 600 diplômés cette année », a souligné le président. En effet, le Collège Boréal, depuis sa fondation, a énormément accru son réseau de campus et de centres de services et cette expansion va de pair avec des indices de rendement qui en font une des meilleures institutions d’études postsecondaires de la province.

Ce constat a trouvé écho dans le discours de Lise Béland, vice-présidente Centre-Sud-Ouest, qui a brossé en quelques statistiques un portrait du point de services de London pour en souligner la qualité. « Soyez fières de votre Collège dont l’excellence est reconnue partout en Ontario », s’est exclamée Mme Béland avant d’adresser les félicitations d’usage.

Nathalie Punkkinen, représentant la Fondation du Collège Boréal, a ensuite procédé à la remise de bourses au nom de certains organismes. Puis, Daniel Giroux a remis à chaque finissante le diplôme tant attendu.

La liste des diplômées se décline comme suit : Irina-Olga Leteanu (avec grande distinction), récipiendaire d’une bourse de 1000 $ du Collège Boréal et d’une autre de 200 $ de la garderie La Ribambelle; Agoua Rose-Fidele Abasson (avec grande distinction), Faviola André (avec distinction) et Maureen Persson (avec grande distinction) se sont partagées une bourse de 500 $ du Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario; Mmes Abasson et Persson en plus de Rachel Affoué Konan ont chacune reçu une bourse de 100 $ du CCRL. Susana Parada Hernandez et Pulchérie Konan Ettien (avec distinction) ont également reçu leur diplôme tandis que Mayra Yamileth Orellana recevra le sien plus tard pour des raisons techniques.

Jose Guillermo Torres, au nom de l’Association des anciennes et anciens du Collège Boréal, a témoigné de son passage entre les murs de l’institution : « Avec le recul, je peux affirmer que mes années au Collège Boréal ont été les meilleures années qu’une personne peut vivre ». Pour offrir le point de vue de la génération montante, la représentante de la cohorte des diplômées de 2018 du Collège Boréal de London a pris la parole : « Bien que nous arrivions à la fin de cette expérience, nous sommes prêtes à faire face à de nombreux défis, a affirmé Maureen Persson. Notre diplôme nous ouvre des portes et nous offre de nouvelles occasions ».

Depuis le 1er juin, la communauté francophone s’est enrichie des compétences de ces femmes qui ont relevé le pari des études collégiales. Félicitation aux diplômées!

PHOTO: Diplômées et dignitaires réunis le temps d’une photo