Le Cercle des copains offre une grande variété de programmes et d’activités à ses membres et à la communauté en général. L’organisme de London, qui s’adresse aux francophones de 45 ans et plus, tenait d’ailleurs une rencontre de son club de lecture le 20 octobre dernier, la première de la saison 2016-2017. Ce club recrute exclusivement parmi les membres du Cercle des copains et 12 d’entre eux étaient au rendez-vous pour partager leurs impressions quant à leurs découvertes littéraires.

C’est dans le décor on ne peut plus approprié de la Biblio-franco que l’activité s’est tenue. Julie Chalykoff, une bénévole de longue date de cette bibliothèque communautaire, a animé la rencontre. Fondé il y a près de dix ans, le club de lecture a évolué avec le temps, mais certaines habitudes sont désormais bien ancrées. L’une d’elles consiste, pour ses membres, à se donner quelques semaines pour lire le même livre, celui-ci se démarquant par sa qualité et son caractère unique.

C’est ainsi que le récit biographique 8850, racontant les exploits de Jean-François Carrey, le plus jeune Canadien à avoir conquis l’Everest, fut soumis aux membres au cours de l’été et discuté lors de la rencontre d’octobre. Comme il est d’usage lors de ces échanges, une série de questions fut remise à chacun des membres pour stimuler la discussion et pousser plus loin la réflexion.

Comme toute organisation, le club de lecture doit faire face à des impératifs financiers. Une modeste contribution en argent est ainsi demandée aux membres pour financer l’achat de livres. L’horaire des rencontres mensuelles fut également discuté entre les participantes et il a été décidé que certaines se tiendraient le jour et d’autres le soir, afin d’accommoder le plus de gens possible. En ce qui touche la bibliothèque, à laquelle le club est évidemment très attaché, Mme Chalykoff a fait savoir qu’elle soumettrait une demande de subvention au gouvernement afin d’embaucher quelqu’un qui puisse y travailler sur une base régulière.

La prochaine rencontre se tiendra le vendredi 18 novembre à 13 h et promet d’être des plus intéressantes. Une auteure de la région, elle-même membre du Cercle des copains, sera présente pour discuter de son livre La femme sous l’habit. Donna L. Beneteau Crowell est originaire de Windsor et, de 1962 à 1974, elle fit partie des Sœurs de Saint-Joseph de London. Dans ce récit autobiographique, elle raconte avec humour et gratitude ses années passées au couvent, une expérience unique et enrichissante qui lui a laissé de bons souvenirs.