Il faudra s’habituer à le dire : Carrefour francophone de santé communautaire. Cet ensemble de services offerts au Centre Desloges par plusieurs agences de santé n’a pas fini de faire parler de lui. Les présentations sur des sujets très divers font partie des initiatives qui s’inscrivent dans la dynamique créée par la mise sur pied, au printemps dernier, de ce Carrefour de santé. Ainsi, le mardi 26 juin, Sonia Muhimpundu, promotrice de la santé au London InterCommunity Health Centre, est venue parler de l’hypertension artérielle.

Rien de plus normal et essentiel à la vie que le coeur pompant le sang dans le corps. Ce processus, connu sous le nom de « pression artérielle », est une force qui doit cependant demeurer dans une certaine limite pour ne pas être préjudiciable à la santé. Lorsque la pression est trop forte, on parle alors d’hypertension artérielle. En certaines circonstances, une pression accrue est naturelle et sans conséquence : par exemple, lorsque l’on court, le coeur nous débat dans la poitrine pour de bonnes raisons et, une fois l’effort passé, les battements redescendent à une cadence et une force normales. C’est lorsque le coeur pompe le sang avec trop de vigueur sans que rien ne le justifie qu’il est question d’hypertension artérielle, un problème qui, contrairement à une idée reçue, ne frappe pas seulement les personnes âgées.

Dans 95 % des cas, des prédispositions génétiques sont liées à l’apparition de l’hypertension. Des facteurs de risque externes entrent aussi en jeu. Le stress, l’obésité, le tabagisme, le manque d’exercice, la prise de certains médicaments, une alimentation trop riche et une consommation importante de sel ou d’alcool sont les principales variables à surveiller. Les 5 % des cas restants sont attribuables à des maladies ou des troubles hormonaux.

Il existe également un lien entre l’hypertension et les reins. Ainsi, une des complications associées à ce problème de coeur est de causer une insuffisance rénale, en d’autres mots une incapacité des reins à remplir correctement leur rôle qui est de filtrer le sang en d’en éliminer les déchets. À l’inverse, lorsque les reins sont malades, ils peuvent à leur tour, en ne parvenant plus à éliminer le sel, causer une surcharge dans les vaisseaux sanguins et leur rétrécissement, entraînant une élévation anormale de la pression artérielle.

L’hypertension, bien que potentiellement mortelle, est un mal qui ne se remarque pas facilement. C’est généralement lorsqu’ils prennent l’initiative de mesurer leur tension avec un appareil à cet effet que les gens réalisent que quelque chose ne va pas. Cependant, certains symptômes permettent parfois de déceler le problème : étourdissement, grande fatigue, maux de tête matinaux, etc. Il ne faudrait pas non plus faire l’erreur d’associer l’hypertension artérielle au vieillissement : de plus en plus de jeunes adultes et même d’adolescents en souffrent, une situation imputable à la sédentarité et à la grande quantité de sel qui se trouve dans l’alimentation.

Cette mauvaise nouvelle laisse cependant entrevoir sa solution : pour se prémunir contre l’hypertension, il ne suffit que de changer ses habitudes de vie. Sonia Muhimpundu s’est longuement attardée à la présence du sel dans les aliments manufacturés pour inciter l’assistance à porter attention aux étiquettes et habituer tôt les enfants à aimer la nourriture qui n’est pas trop salée. Dans le même ordre d’idée, elle a prévenu l’assistance contre les effets nocifs du gras, en particulier le gras trans contenu dans les huiles « hydrogénées ». Question de terminologie, elle a également mis en garde contre les synonymes obscurs utilisés par l’industrie alimentaire pour dissimuler aux consommateurs la présence de sucre ajouté, de sel et de gras dans leurs produits.

Modérer la consommation d’alcool et faire de l’exercice est aussi recommandé. En ce qui touche l’activité physique, 30 à 60 minutes quotidiennes devraient y être consacrées, quitte à les diviser par tranches de 10 ou 15 minutes réparties au cours de la journée. Apprendre à se relaxer et à gérer son stress est aussi important.

Une dizaine de personnes ont assisté à la présentation de Sonia Muhimpundu et, parmi elles, aucun aîné. Il n’y a pas d’âge pour prendre de bonnes habitudes mais commencer tôt est d’autant mieux. Considérant que l’hypertension artérielle peut causer de l’insuffisance cardiaque, des accidents vasculaires cérébraux, des troubles visuels, etc., il est essentiel d’y porter attention pour ainsi s’éviter le pire.

PHOTO : La présentation a intéressé l’auditoire qui était étonnamment jeune pour ce sujet.