C’est déjà le temps de recommencer diront les jeunes : se coucher plus tôt, se lever plus tôt, les devoirs, etc. Les parents, eux, seront heureux de retrouver une routine plus organisée pour leur petite famille. Quant aux membres du personnel de l’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère (ESMB), ils sont tous fin prêts à accueillir près de 460 élèves de la 7e à la 12e année pour la grande rentrée scolaire 2016-2017.

C’est donc près de 60 inscriptions supplémentaires que l’établissement a reçues en provenance de différents conseils scolaires pour cette nouvelle année qui a commencé le mardi 6 septembre.

Afin de bien tenir occupés ses élèves, l’ESMB offre toujours des options qui ont fait sa marque de réussite depuis l’an dernier, soient les programmes Sport-études (danse, hockey et volley-ball). À noter, il a aussi de la nouveauté par rapport aux cours offerts, notamment le cours d’espagnol qui a été demandé afin d’ouvrir des horizons sur le monde. À cela s’ajoutent les Majeures haute spécialisation (MHS) – des programmes destinés et offerts aux jeunes de la 9e à la 12e axés sur des connaissances et techniques acquises dans un certain domaine afin que les finissants obtiennent un diplôme spécialisé. Les MHS suivantes seront donc encore offertes à l’ESMB : culture, santé, bien-être et, la petite dernière, fabrication.

En terminant, M. Luc Blanchette, directeur de l’école, Mme Kimberly Fortin et M. Gregory Lavoie, les directions adjointes, souhaitent une bonne rentrée scolaire aux élèves, au personnel et aux parents. Ils affirment que cette nouvelle année sera bien remplie autant avec des activités qu’avec des succès pour tout un chacun!

Julie Allard