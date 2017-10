Le 25 octobre, le Réseau-femmes organisait à London un « Entre nous », c’est-à-dire une rencontre d’information et de discussion, portant sur le cancer du sein. C’est au Centre Desloges que s’est tenue l’activité qui a retenu les services de Sonia Muhimpundu, promotrice de la santé pour les francophones au London InterCommunity Health Centre.

La présentation de Mme Muhimpundu a mis l’accent sur l’importance du dépistage. Habituellement, ce sont les femmes de 50 à 69 ans qui demandent à passer une mammographie. D’ailleurs, le gouvernement fait parvenir une missive à celles qui passent le cap des 50 ans pour les y inviter par mesure préventive. À partir de cet âge, il n’est pas nécessaire d’avoir une recommandation du médecin.

Les femmes plus jeunes doivent cependant obtenir l’aval d’un médecin, l’exposition aux rayons X devant demeurer exceptionnelle. Les antécédents familiaux pour les cancers du sein et des ovaires constituent un des facteurs de risque les plus importants qui seront considérés pour qu’une femme soit autorisée à passer une mammographie avant l’âge recommandé.

Un autre facteur non contrôlable réside dans le vieillissement. Mais, heureusement, les femmes peuvent adopter plusieurs habitudes de vie qui limiteront les risques de développer ce cancer : manger sainement, faire des activités physiques, limiter sa consommation d’alcool, cesser de fumer, etc. Le moment venu, le dépistage fait partie des étapes qui s’imposent d’elles-mêmes pour s’assurer de recevoir des soins le plus tôt possible au cas où le pire se produirait.

Les anomalies révélées par une mammographie ne sont pas toujours synonymes de cancer. Dans 80 à 85 % des cas, il s’agit d’un détail inhabituel qui a retenu l’attention du radiologiste mais qui s’avérera sans conséquence fâcheuse. C’est une seconde mammographie, dite « diagnostique », qui départage les anomalies inoffensives des cas de cancer.

Pour demander à passer une mammographie, les femmes de London peuvent s’adresser aux bureaux du London X-Ray Associates, au CML HealthCare Inc. et à l’hôpital St. Joseph. Pour prendre rendez-vous, il est cependant plus simple de contacter le Programme ontarien de dépistage du cancer du sein au 1-800-668-9304.

La collaboration entre le Réseau-femmes et Sonia Muhimpundu ne s’arrêtera pas là puisqu’une présentation sur le cancer du col de l’utérus est en préparation. Ce sera donc un rendez-vous pour toutes celles soucieuses de rester en santé.