La semaine de relâche est l’occasion pour les élèves de London de se libérer de la routine scolaire. Alors quoi de mieux, pour les plus jeunes d’entre eux, que de participer au camp de L’Escale, le service de garde du Centre communautaire régional de London? Cinq jours d’activités de toutes sortes les attendaient, les organisateurs n’ayant rien ménagé pour satisfaire tous les goûts.

Pendant l’année scolaire, L’Escale n’offre habituellement des activités et la supervision qui les accompagne qu’avant et après les heures de classe. Or, en deux occasions, pendant l’été et à la mi-mars, des camps permettent aux jeunes de profiter du matin au soir d’une programmation s’adressant autant à leur esprit sportif, à leur sens artistique, à leur soif d’apprendre et à leur désir de s’amuser simplement entre amis.

Au fil des années, L’Escale est passé maître dans l’art de mettre sur pied ces semaines complètes de divertissements. La relâche scolaire de cette année n’a pas fait mentir sa bonne réputation en ce domaine et, pour chaque jour, une nouvelle gamme de jeux et de sorties étaient prévus.

Ainsi, le lundi, les jeunes se sont adonnés à des activités variées à l’un ou l’autre des sites du camp, en l’occurrence les écoles Saint-Jean-de-Brébeuf, La Tamise et Frère-André. C’est particulièrement le soccer qui a occupé leur temps, d’autant plus que des entraîneurs étaient là pour les initier à ce sport. Le mardi, ce sont les plaisirs de la cabane à sucre qui attendaient les enfants, qui ne s’en sont pas privés! La neige qui tombait alors ajoutait à la féérie de ces quelques heures passées au domaine Kinsmen, près du lac Fanshawe.

Mercredi, les enfants ont joué aux quilles au Palasad Sud. Certains se sont essayés aux « grosses quilles », maniant tant bien que mal les lourdes boules, tandis que d’autres ont préféré les « petites quilles », plus adaptées à leur âge. Jeudi, c’est à une exploration de l’univers aéronautique que L’Escale conviait les jeunes. Une visite au Jet Aircraft Museum, près de l’aéroport, a permis aux participants d’en apprendre davantage sur les avions et même d’essayer d’en piloter grâce à des simulateurs de vol. À deux pas de là, le parc d’amusement Play Away donnait l’occasion aux petits de se dégourdir dans les divers jeux. Finalement, vendredi, les participants au camp ont visionné le dessin animé Trolls au cinéma Highland.

Bref, les enfants n’ont pas eu le temps de s’ennuyer! Ne leur reste plus à présent qu’à prendre leur courage à deux mains pour compléter leur année scolaire avec succès, à la suite de quoi les vacances estivales leur donneront à nouveau l’occasion de passer des semaines entières à s’amuser.

Photo : Quelques participants au camp de la semaine de relâche en compagnie d’animateurs de L’Escale et des guides du Jet Aircraft Museum